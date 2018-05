Aumento de preços na produção industrial acelera para 1,2% em abril

Os preços na produção industrial aceleraram em abril, aumentando 1,2%, face ao mesmo mês de 2017, empurrados por uma subida do agrupamento de energia, informa o Instituto nacional de Estatística (INE), esta sexta-feira.

“A aceleração do índice total foi determinada pelo comportamento do agrupamento de energia”, afirma o instituto em comunicado, no qual dá conta de que este agrupamento passou de uma redução de 0,7% em março para um aumento de 1,4% em abril.

Excluindo este agrupamento, os preços na produção industrial aumentaram 1,2%, abaixo da subida de 1,4% no mês anterior.

A secção das Indústrias transformadoras teve um aumento homólogo de 1,6%, acima da subida de 1,2% no mês anterior.

A variação mensal do índice de preços na produção industrial foi de 0,1% em abril, recuperando face à descida de 0,1% em igual mês de 2017, tendo o agrupamento de energia aumentado 1%, também recuperando face à redução de 1,1% em abril de 2017.