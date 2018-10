Aumento dos preços nos centros históricos de Lisboa e Porto chega aos 40%

Casas de luxo e preços a condizer. Nos centros históricos de Lisboa e Porto, preço do metro quadrado está cada vez menos acessível a todas as carteiras. Os dados revelados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) mostram que no centro da capital, a mediana de preços é de 2753 euros por metro quadrado.

Ou seja, uma casa de 100 metros quadrados em Lisboa já custa maias de 270 mil euros. No espaço de 12 meses este valor aumentou mais de 23%.

No Porto o cenário é semelhante, apesar dos preços mais baixos. Uma casa no centro da Invicta custava em mediana, no segundo trimestre de 2018, 1460 euros por metro quadrado, ou mais 24,7% do que em meados de 2017.

Uma ronda pelas freguesias das duas cidades mostra que há zonas onde os preços são muito superiores aos da mediana.

Em Lisboa, Santo António continua a ocupar o primeiro lugar do pódio das freguesias mais caras do país. Se no primeiro trimestre deste ano tinha sido notícia por ter ultrapassado pela primeira vez a fasquia dos quatro mil euros por metro quadrado, na segunda análise trimestral de 2018 consolidou esse valor. O metro quadrado na zona da capital que rodeia a Avenida da Liberdade está nos 4105 euros, mais 24,6% do que há um ano.

Mas em Lisboa houve aumentos de preços mais expressivos no mesmo período. Nas Avenidas Novas e em Campolide o valor do metro quadrado aumentou 37% face a meados de 2017. Nas Avenidas já ultrapassa os 3300 euros e em Campolide ronda os 2600 euros. Já a freguesia mais cara a seguir a Santo António continua a ser a vizinha Misericórdia, onde o metro quadrado custa 3894 euros.

Houve apenas uma freguesia onde, à semelhança do que já tinha acontecido no trimestre anterior, os preços caíram. Foi em Marvila, onde o metro quadrado no segundo trimestre de 2018 passou a custar 1543 euros, menos 6,5% do que há um ano.

Na cidade do Porto o aumento de preços menos expressivo foi de 14% e teve lugar na freguesia de Campanhã, a única do município onde o preço mediano se mantém abaixo dos mil euros (897 euros).

Já na União das freguesias de Cedofeita, Santo Ildefonso, Sé, Miragaia, São Nicolau e Vitória, o aumento dos preços voltou a ultrapassar os 40%, tal como já tinha acontecido no primeiro trimestre. Desta vez o valor do metro quadrado subiu 43,7% para 1777 euros. A freguesia mais cara do Porto continua a ser União das freguesias de Aldoar, Foz do Douro e Nevogilde. Com um aumento dos preços de 22,9% no segundo trimestre, o metro quadrado passou a situar-se nos 2142 euros.