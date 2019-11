Aumento explosivo da construção compensa declínio da indústria

A expansão muito expressivo do setor da construção, quer em novo investimento, quer em valor acrescentado, evitou que a economia portuguesa travasse no terceiro trimestre deste ano e compensou, por exemplo, a situação cada vez mais débil da indústria portuguesa, que está em declínio há quatro trimestres consecutivos (não havia um ciclo tão negativo assim desde a crise de 2011-2013, os anos do ajustamento).

Cálculos do Dinheiro Vivo com base nos novos dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) para as contas nacionais até ao terceiro trimestre deste ano indicam que o investimento em construção é, de longe, o mais importante na economia, valendo já cerca de 53% do total. Este é já o valor mais elevado desde meados de 2013, ano de crise e de ajustamento da troika, numa altura em que a construção estava em declínio face ao seu período de ouro que foi a segunda metade dos anos 90.

Nessa altura, há cerca de 20 anos, a construção absorvia quase dois terços do investimento total.

Segundo o INE, o investimento (formação bruta de capital fixo ou FBCF) em construção acelerou quase 11% no terceiro trimestre face a igual período de 2018, isto depois de ter avançado 14% no primeiro trimestre e mais de 10% no segundo.

Grandes obras, etc.

Este comportamento explosivo do investimento no setor da construção está ligado ao arranque de algumas grandes obras (investimentos em ferrovias, acessos rodoviários, portos, programas de reabilitação urbana no centro das cidades) e também acompanha o andamento ainda galopante do setor turístico.

O avanço do investimento em obras acabou por compensar a forte contração no investimento em equipamentos de transporte (quebra homóloga de 8% no terceiro trimestre, a maior desde 2012, ano da grande recessão e do programa de austeridade da troika) e a estagnação do investimento em outras máquinas e equipamentos (tudo o que é tecnologia que não seja veículos).

Mesmo assim, o forte salto na construção não evitou um abrandamento do investimento de 11,3% no primeiro trimestre para 8,2% no segundo e 5,8% neste terceiro trimestre de 2019, agora em análise.

Construção, o sector que mais cresce

Em termos setoriais, e sem surpresa, a construção foi o setor de atividade (entre os oitos considerados pelo INE) que mais cresceu este ano e no terceiro trimestre, inclusive. O seu valore acrescentado bruto avançou mais de 10% no primeiro trimestre, em termos homólogos, no segundo trimestre, somou mais 7,4% e agora, no terceiro trimestre, adicionou mais 7,6% à economia portuguesa.

E foi a construção, juntamente com o setor do comércio, alojamento e restauração (que é o mais importante da economia, vale 17% do total, atualmente), que acabou por compensar o desaire do setor industrial.

Se, por exemplo, o setor da construção não tivesse crescido, tivesse ficado no mesmo nível de há um ano, a economia teria avançado apenas 1,4% e não os 1,9% confirmados pelo INE. Isso significaria que a economia já estaria a abrandar outra vez.

Indústria em declínio

De facto, na indústria as coisas não estão de feição: o valor acrescentado bruto está a cair há três trimestres consecutivos: começou a ceder 0,9% no último trimestre de 2018, perdeu mais 0,7% do seu valor no arranque deste ano, depois teve mais uma quebra de 0,8% no segundo trimestre deste ano e agora agrava o seu declínio com uma redução de 1,2% no terceiro trimestre, que é a maior desde a última crise.

Tudo considerado, o INE confirmou ontem no destaque oficial sobre as contas do terceiro trimestre, que a economia portuguesa conseguiu manter o referido ritmo de crescimento em 1,9% face a igual período de 2018.

Visto de outra perspetiva, a das componentes da procura, percebe-se que foi o crescimento do consumo das famílias e das exportações que acabaram por aguentar a situação. Estes dois agregados aceleraram face ao trimestre precedente, ao mesmo tempo que o investimento total perdeu algum gás. Em todo o caso está a FBCF está com um ritmo de quase 8%.

A previsão mais recente do governo (feita em outubro) para este ano também aponta para 1,9%. Apenas o Banco de Portugal e a Comissão Europeia julgam ser possível um pouco mais, projetando 2% de crescimento em 2019.