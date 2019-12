Aumento extra das pensões? “Só pode ser lida naquilo que a proposta contém”

A questão foi colocada três vezes, de diferentes formas ao Ministro das Finanças sobre a concretização de um aumento extraordinário das pensões em 2020 à semelhança do que aconteceu desde 2017.

A estas perguntas o ministro das Finanças nunca deu uma resposta clara. A última vez que se referiu ao assunto, a pedido de esclarecimento dos jornalistas, foi para dizer que “esta proposta só pode ser lida naquilo que a proposta contém.” Ou seja, não houve esclarecimento, mas houve abertura. “O debate político vai continuar”, considerando “notável que me façam perguntas sobre coisas que não estão no Orçamento.”

Na proposta de lei está escrito que “em 2020, o Governo reforça as pensões de valor mais baixo, de modo a aumentar os rendimentos destes pensionistas e a combater a pobreza entre as pessoas idosas”, mas não concretiza se se trata de um aumento acima da atualização normal, contando com a inflação apurada em novembro deste ano sem habitação.

Desde 2017 que os pensionistas que não tiveram aumentos durante o período da crise, tiveram uma atualização extraordinária entre seis e dez euros. Nos dois primeiros anos, o reforço foi feito em agosto. Este ano, foi logo em janeiro.

Mas para 2020 nada está fechado, podendo esta matéria passar para discussão na especialidade do Orçamento, uma vez que os parceiros da extinta “geringonça” (BE e PCP) já exigiram um novo aumento extraordinário.

O custo da medida este ano ultrapassou os 330 milhões de euros e para o próximo ano esta parcela deverá ter um impacto semelhante.