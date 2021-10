Aumento extra das pensões é só em agosto porque há outras medidas boas para os pensionistas

© MIGUEL A. LOPES/LUSA

O aumento extraordinário dos pensionistas mais pobres em 10 euros só vai acontecer a partir de agosto porque a medida surge "enquadrada" num pacote mais abrangente de outras benesses que o Orçamento contempla para melhorar as condições de vida dessas pessoas mais vulneráveis e pobres, argumentou o ministro das Finanças, na conferência de imprensa de apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2022 (OE2022), que decorreu esta terça-feira, em Lisboa.

Questionado pelo Dinheiro Vivo sobre porque é que o governo não replicou o modelo em vigor este ano (aumento extra de 10 euros logo a partir de janeiro), um resultado de uma proposta do PCP nas negociações do OE2021, o ministro das Finanças justificou que é preciso fazer o "enquadramento" desta medida (aumento mais tardia, só a partir de agosto) no "leque alargado de medidas" que melhoram rendimentos e que constam da nova proposta de OE2022.

Por exemplo, disse o ministro, "em 2022, e ao contrário do que sucedeu em 2021, temos prevista uma atualização das pensões, que se traduzirá, [nas pensões] até dois Indexantes e Apoios Sociais [IAS] num valor próximo de 1%".

Em cima desta atualização das pensões mais baixas, o governo dará o tal reforço de 10 euros, mas só de agosto em diante.

Segundo João Leão, o leque alargado de medidas que reforçam o rendimento das famílias -- onde na verdade também caem as medidas nos escalões do IRS (os desdobramentos de dois escalões que beneficiam a chamada classe média baixa) -- valem cerca de 578 milhões de euros no ano que vem, revelou o governante na apresentação do documento que agora vai estar em negociação no Parlamento quase até ao final de novembro.