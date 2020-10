Aumento extra das pensões já em janeiro vai custar 270 milhões de euros

Ministro de Estado e das Finanças, João Leão © Rodrigo Antunes / Lusa

O valor de despesa com o aumento extra das pensões aumenta para 270 milhões de euros, quando a dotação inicial era de 99 milhões de euros. Este número é atualizado pelo ministro das Finanças, João Leão, no arranque do segundo dia do debate na generalidade do Orçamento do Estado para 2021.

"Em 2021, pela primeira vez nos últimos anos, o aumento será de 10 euros para todas as pensões até 1,5 IAS e abrange quase dois milhões de pensionistas. Será a medida com maior impacto na despesa permanente do orçamento para 2021, com um custo anual de 270 milhões de euros"

Este acréscimo decorre da antecipação do aumento extraordinário de dez euros de agosto para janeiro de 2021 para todas as pensões até 658 euros.

Na estimativa do governo, a atualização deverá chegar a 1,9 milhões de pensionistas. Já para os restantes pensões não deverá haver em 2021 qualquer atualização. A fórmula de cálculo das atualizações anuais de pensões contabiliza o crescimento económico e a inflação (sem habitação), que não se registam no curso deste ano.

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social confirmou na segunda-feira que as pensões até 1,5 IAS terão em 2021 um aumento de 10 euros a partir de janeiro, tal como resultou das negociações com o PCP.

"Fruto das negociações e do diálogo que tem havido com PCP, neste momento o que prevemos para 2021 é uma atualização de 10 euros para todos e a partir de janeiro", referiu a ministra Ana Mendes Godinho durante uma audição no parlamento.