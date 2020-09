Aumentos de pensões e salários no Estado custa mais 320 milhões

Aumentar as pensões e salários na Administração Pública ao mesmo ritmo dos tempos pré-crise vai custar mais 320 milhões de euros ao país em 2021.

As subidas planeadas, para facilitar a aprovação do Orçamento do Estado para 2021 por parte dos partidos mais à esquerda, custa quase 0,15% da riqueza produzida no país, noticia o jornal Público esta quarta-feira.

A medida, que se avançar será implementada em pleno ano de eleições autárquicas e presidenciais, visa também estimular o consumo e impulsionar a economia que afundou devido às medidas que o governo adotou para tentar travar a epidemia do novo coronavírus.

O desemprego disparou e empresas fecharam devido ao confinamento forçado da população – entre meados de março e o início de maio – e também às medidas que restringiram, e continuam a condicionar, diversas áreas da atividade económica.