Aumentos salariais nas empresas públicas vai ser de de 5,1% em 2023

Ministério de Fernando Medina anunciou aumentos para as empresas públicas © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

As empresas públicas vão ter aumentos salariais de 5,1% no próximo ano. A novidade chegou em comunicado, via Ministério das Finanças, e revela que "em despacho dirigido às administrações das empresas" aquele órgão "concretiza que, em 2023, estas devem proceder a um aumento da massa salarial global de 5,1% face a 2022, salvaguardando a eficiência operacional, a sua sustentabilidade económica e orçamental e respetivos rácios financeiros".

Este aumento vem na sequência do Acordo de Médio Prazo de Melhoria dos Rendimentos, dos Salários e da Competitividade, após o qual o Governo instruiu as empresas do setor público a implementarem "uma política remuneratória em linha com o definido no referido Acordo".

Segundo o mesmo comunicado, este valor levou em conta, entre vários outros fatores, atualizações salariais, progressões, promoções e subsídio de refeição, embora exclua eventuais impactos financeiros que decorram da variação líquida do número de trabalhadores.

O Governo diz ainda que "a política salarial deve ser definida em cada empresa ou grupo de empresas através de negociação coletiva, quando esta exista", desde que não venha a prejudicar "a regulação coletiva de trabalho ou outras determinações legais já garantam ou ultrapassem o objetivo de valorização".