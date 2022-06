Aumentos salários de técnicos custam 14 milhões este ano e 23,5 milhões em 2023

Lisboa, 30/03/2022 - Cerimónia da tomada de posse do XXIII Governo Constitucional, no Palácio da Ajuda. Inês Ramires - Secretária de Estado da Administração Pública. (Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

Os aumentos prometidos pelo governo nos salários iniciais de técnicos superiores e assistentes técnicos da administração pública vão abranger menos de 40 mil trabalhadores, com o impacto orçamental da medida, em termos de despesa bruta, a circunscrever-se a 14 milhões de euros no corrente ano e 23,5 milhões de euros em 2023.

Os números foram apresentados nesta quarta-feira pela secretária de Estado da Administração Pública, Inês Ramires, aos sindicatos da função pública.

Segundo a primeira estrutura a ser recebida durante a manhã, a Fesap, a subida prevista para assistentes técnicos deverá abranger 17 mil trabalhadores na atual primeira posição remuneratória da carreira, cuja remuneração bruta passará dos 709,46 euros para 757,01 euros, num ganho bruto de 47,5 euros. O impacto estimado de custos para garantir aumentos a contar de janeiro deste ano é de 14 milhões de euros, nos dados avançados pelo governo.

O secretário-geral da Fesap, José Abraão, mostrou-se no entanto preocupado com a possibilidade de parte dos aumentos prometidos nos salários mais baixos acabar por ser retida na fonte para IRS, com uma eventual subida de retenções na fonte.

"Metade ou cerca de metade, mais até, irá para IRS se as tabelas não forem revistas", alertou o dirigente sindical, que ouviu para já da parte do governo que este "está a trabalhar com as Finanças para ver a questão da tabela do IRS".

Em atualização