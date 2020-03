Autocarros de turismo parados e em “dificuldades graves”

O presidente da ARP – Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros, José Luís Carreira, afiança que “as empresas de transportes de passageiros afetas ao turismo estão já a enfrentar graves dificuldades financeiras devido aos cancelamentos de serviços de transporte, provocados pelo coronavírus”.

“A angústia e desespero provocados pela incerteza quanto ao presente e futuro próximo da atividade, originada por esta pandemia, está a levar as empresas a equacionar a extinção de postos de trabalho ou mesmo o eventual encerramento”, explica o responsável máximo da ARP.

Recorde-se que o universo da Associação Rodoviária de Transportadores Pesados de Passageiros representa mais de 2500 trabalhadores, 2000 veículos e um volume de faturação que em 2019 foi superior a 150 milhões de euros.

José Luís Carreira admite que está em risco “o pagamento de salários e também os compromissos com a banca e Estado estão agora em causa”. Assim, a associação e as empresas por si representadas reclamam “medidas urgentes, adequadas ao setor, para minimizar o impacto desta paragem forçada”. “Urge valorizar e reconhecer o papel preponderante da atividade de transporte de passageiros em autocarro, na economia, em geral, e no turismo, em particular”, assegura igualmente o presidente da ARP, José Luís Carreira.

Já ontem, depois de reunião em Pombal, as empresas de autocarros de turismo pediram ao governo medidas de apoio ao setor para fazer face aos cancelamentos. “Não acreditamos que haja 10% [da frota de autocarros] nas ruas. Este é o cenário para março. Para abril, o cenário é de anulações e cancelamentos e a nossa perspetiva para os próximos dois ou três meses é de que o impacto seja fortíssimo”, afirmou o porta-voz das 55 empresas, João Coelho. Um único empresário, de acordo com o responsável, terá tido 28 cancelamentos apenas numa manhã.

Segundo João Coelho, é necessária “uma revisão das medidas” anunciadas pelo governo para o setor do turismo, face à especificidade destas empresas. “Medidas como o lay off simplificado não são a solução”, sublinhou. “Se tivermos um motorista a fazer um trabalho põe em causa todo o cenário de lay off dentro da empresa, que só é aplicável a toda a empresa e não apenas a uma parte dos trabalhadores. Nos termos normais, não é possível recorremos [a esta medida].”

Nesse sentido, João Coelho propõe que o governo faça o mesmo “que os franceses têm ao seu alcance, que é a suspensão dos contratos de trabalho suportada pela Segurança Social, para permitir um regresso ao trabalho”. “O setor tem cerca de dois mil motoristas. Todos os postos de trabalho, sem exceção, estão em perigo neste momento”, salientou o porta-voz das empresas.