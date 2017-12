A semana do Natal traz um fim de semana duplamente prolongado para os funcionários públicos. Também para os próximos dias está marcada uma paragem da fábrica da Autoeuropa, mas desta vez por falta de peças.

Angola lança o seu primeiro satélite e termina o prazo para trocar algumas notas de escudo no Banco de Portugal. Saldos, execução orçamental e fatura da sorte são outros dos temas sobre os quais vai ouvir falar nos próximos dias. Tudo para acompanhar no site do Dinheiro Vivo.