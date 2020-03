Autoeuropa cancela dois turnos de segunda-feira por falta de trabalhadores

A Autoeuropa decidiu suspender a laboração nos turnos da noite e da manhã de segunda-feira porque muitos trabalhadores vão ficar em casa com os filhos, devido ao encerramento das escolas, confirmou à agência Lusa a Comissão de Trabalhadores, domingo, dia 15 de março.

“Fomos hoje informados pela empresa de que os turnos da noite (com início às 00h00) e da manhã (7h45) de segunda-feira não iriam arrancar devido à falta de pessoal”, disse o coordenador da Comissão de Trabalhadores, Fausto Dionísio.

“Na segunda-feira, a empresa vai tentar um plano de reorganização para ver em que condições e quando será possível retomarmos o trabalho”, acrescentou Fausto Dionísio.

O mesmo responsável lembrou que na fábrica de automóveis da Volkswagen em Palmela “há muitos trabalhadores jovens que têm filhos com menos de 12 anos” e que muitos deles vão ter de ficar com as crianças a seu cargo devido ao encerramento dos estabelecimentos de ensino.

Segundo o INE, a Autoeuropa ultrapassou a Galp em 2019, tornando-se no maior exportador nacional. A empresa do grupo alemão Volkswagen emprega cerca de 5800 trabalhadores na fábrica de Palmela. É ainda o vértice de um setor que emprega dezenas de milhares de pessoas por via do fornecimento de componentes.

Na quinta-feira, o Governo anunciou que as escolas de todos os graus de ensino vão suspender todas as atividades letivas presenciais a partir de segunda-feira, devido ao surto de coronavírus (Covid-19).

Várias universidades e outras escolas já tinham decidido suspender as atividades letivas.

O Governo decidiu também a atribuição de faltas justificadas aos trabalhadores por conta de outrem ou independentes que tenham de ficar em casa com os filhos até 12 anos, devido ao encerramento das escolas para travar a pandemia de Covid-19.

O novo coronavírus responsável pela pandemia de Covid-19 foi detetado em dezembro, na China, e já provocou mais de 6.400 mortos em todo o mundo.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje (domingo 15) o número de casos de infeção confirmados para 245, mais 76 do que os registados no sábado.