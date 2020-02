Autoeuropa foi a maior exportadora em 2019. Galp passa a segunda

A Autoeuropa foi a maior exportadora nacional em 2019, regressando à liderança deste ranking 14 anos depois. A Petrogal, que há dez anos ocupava o lugar cimeiro entre as exportadoras, caiu para a segunda posição. Seguem-se Navigator, Bosch e Continental Mabor, posições que se mantêm inalteradas desde 2017. Significativo é que sete das 10 maiores exportadoras nacionais são do setor automóvel.

Estes são dados do Instituto Nacional de Estatísticas destacados na edição desta sexta-feira do Negócios, que lembra que 2019 foi ano de produção recorde na Autoeuropa, com 256,9 mil carros fabricados, dos quais 255,3 mil foram exportados. A que se somam as 24 milhões de peças que a empresa de Palmela exportou para outras fábrica do grupo, o valor mais elevado de sempre.

Em sentido contrário está a Galp, cujas exportações deverão ter caído, embora os números finais anuais só serão apresentados no próximo dia 18. Até setembro a petrolífera registou uma quebra de vendas de 9% devido a uma menor disponibilidade de produtos por menor utilização do aparelho refinador, fruto de manutenções.

Também a Navigator diz ter tido um “ano adverso” em 2019, devido a uma “forte queda dos preços de pasta e redução da procura de pasta e de papel”, o que terá sido compensado pelo crescimento dos volumes de venda de pasta e de ‘tissue’. As exportações representam 96% da produção da Navigator, na ordem dos 1620 milhões de euros.