Autoeuropa puxa por retoma “notável” de Portugal

O “bom aluno” da Europa continua a lutar pelo quadro de honra. A evolução da economia portuguesa esteve ontem no centro das atenções em Bruxelas. “Portugal está com uma recuperação espetacular, mas ainda não é uma das maiores sete economias da zona euro”, sublinhou Pierre Moscovici.

O comissário europeu para os Assuntos Económicos destacou o “longo caminho percorrido” desde a crise, que culminou numa “queda sólida no desemprego”. No geral, referiu Moscovici, Portugal alcançou “números sólidos e robustos” e um “desempenho notável”.

Os números que impressionaram o comissário europeu? Um crescimento do PIB de 2,9% no primeiro semestre de 2017 e de 2,7% no conjunto do ano. As últimas estimativas, publicadas em outubro, apontavam para um avanço da economia de 2,6% em 2017.

Nas suas habituais previsões de inverno, Bruxelas destaca o “forte desempenho” das exportações e importações”, que refletiram “o sentimento económico positivo que se vive na Europa, e o aumento da capacidade da maior fabricante automóvel de Portugal”, numa referência à Autoeuropa.

As previsões para este ano também foram revistas em alta e estão agora em linha com os números do governo. A Comissão coloca a economia portuguesa a crescer 2,2% em 2018, acima dos 2,1% previstos em outubro. Já em 2019 o PIB deverá avançar 1,9%. Bruxelas espera que o consumo privado abrande nos próximos meses, “resultado de uma evolução salarial moderada e de um ligeiro aumento da poupança”. O investimento “deverá continuar a impulsionar o crescimento”, porque irá continuar a beneficiar de boas condições de financiamento.