Automóveis. 2017 fecha com crescimento de 7,7% nas vendas

As vendas de automóveis abrandaram em dezembro, em todas as categorias, levando a uma quebra homóloga de 0,1%, a primeira registada nos últimos nove meses. No total, foram matriculados em Portugal, durante dezembro, 22. 206 veículos automóveis. Mas, no acumulado do ano, 2017 fecha com um crescimento do mercado de 7,7%, correspondendo à venda de 266.386 novos veículos. Helder Pedro, secretário-geral da ACAP – Associação Automóvel de Portugal faz um “balanço positivo” do ano e admite que se assiste a uma “tendência de estabilização do mercado em valores normais depois da recessão de 2012, em que o setor foi dos mais atingidos”.

Os dados são da ACAP e indicam que as vendas de automóveis ligeiros corresponderam a 222.134 unidades, em todo o ano, o que traduz um aumento de 7,1% face a 2016. Isto apesar de, em dezembro, só terem sido matriculados 17.058 automóveis ligeiros de passageiros, ou seja, mais 0,4% do que no mês homólogo do ano anterior.

Na análise por marcas, a Renault continua a liderar as preferências dos portugueses, seguida da Peugeot e da Volkswagen. Mas a Mercedes-Benz ficou a apenas 200 veículos de distância do terceiro lugar, quando, em 2016, a Volkswagen vendeu mais 1.723 carros que a Mercedes. Na verdade, nas 20 marcas de fabricantes mais vendidas em Portugal, só a Volkswagen e a Seat perdem terreno: 3,3% e 1% menos, respetivamente, face a 2016. Um efeito, ainda, provavelmente, do escândalo das emissões que atingiu o grupo.

No segmento de luxo, o ano também foi particularmente bom: a Bentley vendeu 10 veículos (tinham sido 4 em 2016), a Aston Martin 16 (7 o ano passado), a Ferrari 20 (mais três) e a Maserati 52 carros (versus 43 em 2016). E se é verdade que a Lamborghini só conseguir vender quatro unidades este ano, sempre foram o dobro das de 2016. A Porsche cresceu 57% no mercado nacional, vendendo 207 novos veículos.

Já a aquisição de comerciais ligeiros caiu 0,1% em dezembro, num total de 4.564 novos veículos, mas, no acumulado do ano, o balanço é positivo: este segmento cresce 10,4% para um total de 38.520 automóveis.

Quanto aos pesados, categoria que engloba tantos os veículos de passageiros como os de mercadorias, a quebra foi mais significativa: as vendas caíram 11,8% em dezembro, mês em que foram registados, apenas, 584 veículos. No total do ano, o crescimento foi de 10,7% face ao ano anterior, tendo sido matriculados 5.732 unidades.

Quanto às perspetivas para 2018, a ACAP assume que são positvas, lembrando que o setor automóvel acaba por ser um barómetro da economia. “Este crescimento do mercado automóvel deve-se, muito, também ao comportamento positivo da economia portuguesa em 2017. E, como tudo indica que o crescimento económico se mantenha em 2018, tal como a descida da taxa de desemprego, o que traz, sempre, mais confiança, as expectativas são para que as vendas de automóveis no próximo ano se situem em valores semelhantes ou, até, ligeiramente inferiores”, diz Helder Pedro. O secretário-geral da ACAP reconhece que o valor ideal para as vendas de veículos novos em Portugal, atendendo à dimensão do mercado, seria de 300 mil unidades ao ano.