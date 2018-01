Autoridade para as Condições de Trabalho já tem novo dirigente

Luísa Guimarães, licenciada em Direito pela Universidade Católica, assumiu esta segunda-feira as funções, em regime de substituição, de inspetora-geral da Autoridade para as Condições do Trabalho. A nomeação foi anunciada pelo Ministério do Trabalho e da Segurança Social que acrescenta ainda que da nova equipa faz ainda parte Fernanda Campos, que assume o cargo de subinspetora-geral.

As novas responsáveis pela ACT vão manter-se em regime de substituição até ser concluído o procedimento concursal por parte da Comissão de Recrutamento e Seleção para a Administração Pública (CreSap), entidade a quem caberá entrevistar os candidatos e fazer chegar ao governo uma short-list com três nomes.

Luísa Guimarães e Fernanda Campos assumem funções cerca de 12 dias depois de ter sido conhecido o afastamento de Pedro Braz Pimental, a quem foi instaurado um processo disciplinar na sequência de uma denúncia de uma inspetor do trabalho que o acusou de divulgar informações que continham dados sobre a sua saúde e situação familiar.

Esta suspensão de Braz Pimentel ocorreu poucos dias antes de a equipa diretiva que integrava terminar oficialmente funções, o que estava previsto acontecer nesta reta final de janeiro. Na ocasião, o cargo foi ocupado interinamente por Manuel Roxo, subinspetor-geral.