AUTOvoucher: Governo já reembolsou 634 mil consumidores no valor de mais 3 milhões

O Governo já reembolsou mais de 634 mil consumidores no âmbito do programa AUTOvoucher, no valor de mais de 3 milhões de euros. "Em menos de duas semanas, mais de 634 mil consumidores já beneficiaram do AUTOvoucher, tendo-lhes sido transferido o montante relativo ao desconto de 10 cêntimos por litro de combustível, num total de 50 litros/mês. Desde o início do programa, a 10 de novembro, foram realizados 634.263 reembolsos, o que equivale a mais de 3 milhões de euros reembolsados aos consumidores", indica o ministério das Finanças em comunicado.

O Executivo indica ainda que o AUTOvoucher está disponível em 3.030 postos de abastecimento de combustíveis espalhados por todo o País. O desconto de 10 cêntimos por litro de combustível no âmbito do AUTOvoucher entrou em vigor a 10 de novembro e, de acordo com dados revelados a 12 de novembro, nos primeiros dois dias já tinham sido processados 145 mil reembolsos, o que resulta num valor equivalente a 725 mil euros.

Este apoio aos consumidores, que vigora desde dia 10, vai funcionar por cinco meses, de novembro de 2021 a março de 2022, e traduz-se na transferência para a conta dos consumidores registados na plataforma IVAucher de um valor de cinco euros por mês a partir do primeiro abastecimento de combustível mensal.

O subsídio de cinco euros será creditado na conta do consumidor independentemente do valor de combustível abastecido. Segundo indicou o ministério tutelado por João Leão à Lusa, na altura da entrada em vigor da medida, o despacho que operacionaliza o programa, opta por, pelo menos para já, não definir um valor mínimo para o abastecimento.

A medida deverá custar aos cofres do Estado 132,5 milhões de euros e tem uma natureza transitória. Foi criada com o objetivo de mitigar o impacto do atual contexto de aumento do preço dos combustíveis.

IVAucher

O ministério tutelado por João Leão, em comunicado, esclarece ainda que, no que diz respeito ao IVAucher, este programa conta já com mais de 1 milhão e 300 mil consumidores aderentes. Detalha ainda que este programa que visa estimular o consumo interno nos três setores mais afetados pela pandemia - cultura, alojamento e restauração - conta com uma rede de estabelecimentos que ascende a 9.050 comerciantes registados e 32.300 Terminais de Pagamento Automático.

"Desde 1 de outubro foram feitos 3,9 milhões de reembolsos, num total de 23 milhões de euros, o que representa um impacto de cerca de 46 milhões de euros nos três setores abrangidos do Programa IVAucher", acrescenta.