Avaliação bancária das casas bate recorde em novembro

A avaliação bancária das habitações voltou a bater níveis máximos em novembro. Os dados revelados hoje pelo INE mostram que no mês passado, o valor médio do metro quadrado foi avaliado pela banca em 1312 euros, mais oito euros face a outubro. O valor representa um máximo histórico.

O montante equivale a uma subida de 0,6% em relação ao mês precedente e a um aumento de 8% em comparação com o mesmo mês de 2018, quando o metro quadrado das casas estava avaliado em 1215 euros, ou seja, a subida foi de 97 euros num ano.

A comparação mensal mostra que a maior subida teve lugar nos Açores (1,5%) e que a Madeira e o Norte foram as únicas regiões onde a avaliação bancária sofreu uma descida ligeira. Já a comparação com novembro de 2018 revela que a subida mais expressiva foi registada no Algarve, onde o valor, que é calculado com base nos pedidos de crédito para a compra de casa, aumentou 10,3%.

Em Lisboa, a subida homóloga da avaliação bancária foi pouco expressiva, tendo atingido os 0,5%, ou 11 euros. Em novembro, o metro quadrado das casas na capital estava avaliado, em média, em 2172 euros, 65% acima do valor médio a nível nacional.

No Porto, o aumento homólogo do valor que os bancos atribuem ao metro quadrado foi de 3,2%, o equivalente a 60 euros, para os 1901 euros, quase 45% acima da média nacional.