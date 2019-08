Avaliação bancária das casas sobe para 1283 euros por metro quadrado

O valor atribuído às casas pelos bancos, para a concessão de crédito à habitação, voltou a aumentar em julho. Segundo os dados publicados esta quinta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), no mês passado o valor médio da avaliação do metro quadrado subiu 11 euros, para 1283 euros. Face ao período homólogo, a subida foi de 8,1%, o equivalente a 96 euros.

Desde abril de 2017 que o valor da avaliação bancária das casas pelos bancos tem vindo a aumentar todos os meses.

Segundo o INE, o Algarve, a Área Metropolitana de Lisboa, a Madeira, a Área Metropolitana do Porto e o Alentejo Litoral apresentam valores de avaliação superiores à média nacional. A região do Beiras e Serra da Estrela é a que regista o valor mais baixo face à média do país.

Na área Metropolitana de Lisboa os preços atingiram em julho os 1571 euros por metro quadrado, mais 8% face ao mesmo período do ano passado. Em 12 meses o valor do metro quadrado subiu 115 euros.

Já no Algarve o aumento foi de 10%. Em julho o preço médio do metro quadrado no sul do país estava avaliado em 1678 euros, mais 154 euros em relação a 2018.

A nível nacional o valor médio de avaliação dos apartamentos subiu 15 euros face a junho e 125 em relação a julho do ano passado, para uma média de 1368 euros. Já a avaliação das moradias subiu 6 euros na comparação mensal e 58 euros face ao período homólogo, para 1 148 euros por metro quadrado.