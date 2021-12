Avaliação bancária na habitação sobe 11,2% em novembro

© Eduardo Tomé/Global Imagens

O valor mediano de avaliação bancária subiu 11,2% em novembro, em termos homólogos, fixando-se nos 1272 euros por metro quadrado, o que corresponde a uma aceleração da tendência de subida, face ao aumento de 10,6% registado em outubro.

A subida registada foi de 21 euros face ao mês de outubro, a que corresponde um aumento de 1,7%.

"Refira-se que o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 30 mil, mais 8,7% que no mesmo período do ano anterior", refere o Instituto Nacional de Estatística (INE) no 'Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação.' divulgado esta terça-feira.

Segundo o INE, "todas as regiões apresentaram aumentos face ao mês anterior à exceção do Alentejo e da Região Autónoma da Madeira, que mantiveram o mesmo valor". "As maiores variações registaram-se no Centro e no Algarve [2,2% e 2,1% respetivamente]", adianta.

Em comparação com o mês de novembro de 2020, "o valor mediano das avaliações cresceu 11,2%, registando-se a variação mais intensa na Área Metropolitana de Lisboa [11,1%] e a menor na Região Autónoma dos Açores [0,5%]".

Atualizada às 11H32 com mais informação