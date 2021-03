Avaliação bancária na habitação sobe 6,1% em janeiro

VENDA - VENDE-SE- VENDE - CASAS - ANDARES - LOJAS - Imobiliário © SARA MATOS

O valor mediano de avaliação bancária subiu 6,1% em janeiro, em termos homólogos, para 1 170 euros por metro quadrado, acelerando ligeiramente face ao aumento de 6,0% assinalado em dezembro de 2020.

O valor corresponde a um aumento mensal de 1,2%, adiantou o Instituto Nacional de Estatística (INE).

"O maior aumento face ao mês anterior registou-se no Norte

. A redução mais acentuada foi observada na Região Autónoma da Madeira

", aponta o INE. "Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 6,1%, registando-se a variação mais intensa no Norte

e a única descida no Alentejo ", adianta.

Segundo o INE, "o número de avaliações bancárias consideradas ascendeu a cerca de 25 mil, mais 3,2% que no mesmo período do ano anterior".

Foi no Norte que se registou o maior aumento da avaliação, correspondendo a 8,2% de crescimento. A maior descida - de 2,4% - foi assinalada no Alentejo.

No caso dos apartamentos, o valor mediano de avaliação bancária subiu 7% face a janeiro de 2020 para 1284 euros por metro quadrado. O valor mais alto - correspondente a 1533 euros por metro quadrado - foi registado na Área Metropolitana de Lisboa. O valor mais baixo - de 864 euros por metro quadrado - foi observado no Alentejo.

Atualizada às 11H24 com mais informação