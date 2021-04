Avaliação bancária na habitação sobe 6,8% em março

Lisboa, 23/03/2020 - Coronavírus - Covid19, Lisboa uma cidade quase deserta. Miradouro da Graça (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida/Global Imagens

O valor mediano de avaliação bancária subiu 6,8% em março, em termos homólogos, fixando-se nos 1185 euros por metro quadrado, o que corresponde a uma aceleração da tendência de subida, face ao aumento de 5,7% registado em fevereiro.

A subida observada em março no valor mediano de avaliação das casas foi de 11 euros, adiantou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) no seu 'Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação', divulgado esta segunda-feira. Em termos mensais, a subida foi de 0,9%.

"O maior aumento face ao mês anterior registou-se na Região Autónoma dos Açores [3,5%] e a menos intensa no Algarve [0,3%]. Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 6,8%, registando-se a variação mais intensa no Norte [7,7%] e a menor no Algarve [2,9%]", avança o INE.

O valor mediano de avaliação bancária de apartamentos foi de 1300 euros por metro quadrado, o que corresponde a uma subida de 7,5% relativamente ao mês homólogo.

Segundo o INE, o valor mais elevado neste segmento foi registado na Área Metropolitana de Lisboa, onde atingiu os 1569 euros, e o mais baixo no Alentejo, com 864 euros. Mas foi no Norte onde se registou o maior aumento, de 8,7%.

Nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária cresceu 7,4% em termos homólogos, para 991 euros por metro quadrado.

