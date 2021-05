Avaliação bancária na habitação sobe 8% em abril

© Orlando Almeida/Global Imagens

O valor mediano de avaliação bancária subiu 8% em abril, em termos homólogos, fixando-se nos 1200 euros por metro quadrado, o que corresponde a uma aceleração da tendência de subida, face ao aumento de 6,9% registado em março​​​.

A subida observada em abril no valor mediano de avaliação das casas foi de 13 euros, adiantou o Instituto Nacional de Estatísticas (INE) no seu 'Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação', divulgado esta quinta-feira. Em termos mensais, a subida foi de 1,1%. Trata-se da sétima subida mensal consecutiva.

O número de avaliações bancárias "consideradas ascendeu a cerca de 28 mil, mais 29,6% que no mesmo período do ano anterior".

Segundo o INE, "o maior aumento face ao mês anterior registou-se na Região Autónoma da Madeira [2,3%], tendo o Alentejo apresentado a única descida [-0,5%]".

Em comparação com o mesmo período do ano anterior, a maior subida, de 7,9%, registou-se no Norte, e a menor, de 3,6%, foi observada na Região Autónoma dos Açores.

Atualizada às 11H36 com mais informação