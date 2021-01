Avaliação bancária subiu 12 euros em dezembro. 2020 terminou com metro quadrado a 1 156 euros

Casas em Lisboa. © Unsplash

O valor médio da avaliação bancária em dezembro de 2020 ficou nos 1 156 euros, mais 12 euros do que o valor registado em novembro, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE).

Face a dezembro de 2019, a avaliação bancária subiu 6%. O INE indica que o número de avaliações bancárias consideradas subiu 4,4% em termos homólogos, ascendendo às 26 mil avaliações.

Em 2020, o valor mediano da avaliação situou-se em 1 129 euros por metro quadrado, traduzindo um aumento de 7,7% face a 2019.

O maior aumento face a novembro foi registado na Área Metropolitana de Lisboa, onde o preço médio por metro quadrado subiu 1,2%. Já no Algarve foi sentida a maior redução neste indicador, que caiu 1,9% face a novembro.

Em termos homólogos, foi registada uma variação considerável no valor mediano das avaliações na região Norte (subida de 6,4%). Já no Alentejo foi registada a menor variação, com uma subida de 1%.

No caso dos apartamentos, o valor mediano da avaliação bancária subiu 7%, atingindo os 1 266 euros por metro quadrado em dezembro. O valor mais elevado foi registado no Algarve, onde o metro quadrado custava em média 1 525 euros. Já no Alentejo, o metro quadrado dos apartamentos era o mais baixo do país, com 864 euros/m2. No Norte foi sentida uma subida de 9% (1 078 euros/m2).

O valor mediano da avaliação para apartamentos com a tipologia T2 subiu 14 euros, para 1 283 euros/m2. Já nos apartamentos T3 a subida foi de 18 euros, para os 1 154 euros. "No seu conjunto, estas tipologias representaram 80,1% das avaliações de apartamentos realizadas em dezembro", nota o INE.

Já nas moradias, o valor mediano da avaliação bancária foi de 957 euros/m2 em dezembro, um acréscimo de 3,7% face a dezembro de 2019. Os valores mais elevados foram registados na Área Metropolitana de Lisboa (1 563 euros/m2) e no Algarve (1 545 euros/m2).

É no Centro que as moradias registaram a avaliação bancária mais baixa, com o metro quadrado nos 800 euros. A Área Metropolitana de Lisboa apresentou o maior crescimento (9,1%), sendo que a única descida ocorreu no Alentejo (-0,1%).

Face a novembro, os valores das moradias com tipologia T2, T3 e T4 atingiram os 920 euros/m2, 941 euros/m2 e 1009 euros/m2, respetivamente. A maior subida de valor da avaliação foi sentida na tipologia T3, com mais 22 euros.