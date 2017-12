Filipa F. comprou casa em 2016 e fez um pedido de isenção de IMI. Teve, nessa altura, a primeira surpresa: o valor patrimonial do imóvel (VPT) ultrapassava o limite para ter direito a este benefício. A segunda surpresa veio uns meses depois: o pedido foi de novo recusado, apesar de a casa, entretanto reavaliada, ter passado a “valer” menos de 125 mil euros. Fiscalistas avisam que a lei é omissa em relação a estas situações e defendem que terá direito à isenção nos anos que ainda lhe restam esgotar, ou seja, até 2019.

A chegada da troika trouxe vários agravamentos de impostos. Uns de forma mais direta, outros mais subtis. É nesta segunda categoria que se enquadra a forte limitação às isenções de IMI.

Em 2012, o prazo de isenção ficou limitado a três anos e circunscrito às pessoas com um rendimento anual inferior a 153 300 euros e uma casa de VPT até 125 mil euros. A atribuição do benefício estava ainda dependente do pedido, que tinha de ser feito no prazo de 60 dias após a compra - o que Filipa fez.

Desde 2017 que o benefício é atribuído automaticamente pelo fisco. O Estatuto dos Benefícios Fiscais determina que há a perda da isenção quando o contribuinte deixa de preencher os requisitos, mas a lei é omissa na situação inversa. Para Ricardo Reis, da Deloitte, nada impede, por isso, que passando a preencher os critérios, não tenha direito ao benefício na parte que resta até esgotar os três anos.

“O IMI é um imposto que nasce e morre todos os anos”, precisa Ricardo Reis, acrescentando que o “facto tributário é apurado com base na situação existente a 31 de dezembro” e, no caso de Filipa, o pedido de atualização (feito em 2016, sendo que a data de entrada do pedido é que conta), fez que a casa passasse a preencher o requisito do VPT. Ou seja, o relevante é verificar se os requisitos estão válidos à data de cálculo do imposto. Só assim faz sentido o automatismo na atribuição do benefício.