Avaliação das casas abranda. Valor mantém-se em setembro

A avaliação bancária das casas abrandou em setembro, tendo o valor mediano ficado estável em 1.128 euros por metro quadrado, o mesmo que foi registado em agosto.

"Este valor representou uma desaceleração em termos homólogos, tendo a taxa de variação abrandado de 7,0% em agosto para 5,8% em setembro", anunciou o Instituto Nacional de Estatística (INE) no seu relatório mensal relativo ao 'Inquérito à Avaliação Bancária na Habitação'.

Segundo o INE, "a maior redução (mensal) foi observada no Centro", que registou uma quebra de 1,4% na avaliação. O maior aumento mensal, correspondente a uma subida de 3,2%, registou-se na Região Autónoma da Madeira.

"Em comparação com o mesmo período do ano anterior, o valor mediano das avaliações cresceu 5,8%, registando-se a variação mais intensa no Norte

e uma única diminuição, na Região Autónoma da Madeira ", frisa.

O valor mediano de avaliação bancária é apurado no âmbito de pedidos de crédito para a aquisição de habitação.

"Refira-se que o número de avaliações bancárias ascendeu a cerca de 24 mil em setembro de 2020, mais 3,0% que no mesmo período do ano anterior", adianta.

Atualizada às 11H48 com mais informação