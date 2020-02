Avaliação das casas pelos bancos atinge valor recorde de 1330 euros

1330 euros por metro quadrado. Este foi o valor médio da avaliação das casas pelos bancos no último mês, de acordo com os dados divulgados esta quinta-feira pelo INE – Instituto Nacional de Estatística. É um novo recorde. O montante corresponde a um aumento de nove euros (+0,7%) face ao mês anterior e a mais 104 euros (+8,5%) do que no mesmo mês de 2019. Desde abril de 2016 que este valor sobe todos os meses.

Por regiões, o Alentejo foi a região onde a avaliação bancária mais subiu entre dezembro de 2019 e janeiro de 2020 (+1,2%); a única descida, neste período, registou na região autónoma da Madeira. Em variação homóloga, o aumento mais expressivo registou-se no Norte do país (+9,2%); o menor aumento verificou-se na região autónoma da Madeira (+6,7%).

Apesar disso, em janeiro de 2020, o Algarve apresenta valores de avaliação por metro quadrado 49% acima da média nacional. Isto é, enquanto os bancos avaliam, em média, em 1330 euros cada metro quadrado, na região do Algarve o mesmo metro quadrado vale 1742 euros.

A Área Metropolitana de Lisboa apresenta valores de avaliação por metro quadrado 41% acima da média nacional. Em terreno inverso, as regiões das Beiras e Serra da Estrela e Beira Baixa foram as que apresentaram os valores mais baixos em relação à média nacional (-25% ambas).

Por tipos de casas, o valor médio da avaliação bancária das moradias foi de 1176 euros por metro quadrado em janeiro, mais 4,5% do que no mês anterior; nos apartamentos, a avaliação dos bancos de cada metro quadrado subiu 10,2% em janeiro face a dezembro de 2019.

(Notícia atualizada às 11h29 com mais informação)