Avaliação das casas sobe para 1212 euros e bate novo recorde

A avaliação bancária das casas voltou a atingir novos máximos em outubro. O valor do metro quadrado das habitações aumentou sete euros face ao mês anterior, ou 0,6%, atingindo agora a marca dos 1212 euros. Em relação ao mesmo mês do ano passado a subida foi de 6,2%, o que equivale a 71 euros.

Segundo os dados publicados esta terça-feira pelo INE, os valores, que são calculados com base nos pedidos de crédito para a compra de casa, registaram a maior subida no Algarve. A nível mensal o aumento foi de 1,2%. Na comparação com outubro de 2017 a subida foi de 9,4%.

No que toca ao tipo de habitação, foi nos apartamentos que a avaliação bancária mais disparou: 13 euros em relação a setembro, para 1277 euros. Já a avaliação de moradias até sofreu uma descida ligeira, de um euro para 1110 euros, em relação ao mês anterior.

Segundo o destaque do INE, a avaliação das casas nas regiões do Algarve, Lisboa, Madeira e Alentejo Litoral é superior à média nacional. Já o Baixo Alentejo é a zona do país onde a avaliação é mais baixa face à média.

Desde abril de 2017 que a avaliação bancária das habitações tem subido todos os meses. Nesse mês, o valor era de 1110 euros por metro quadrado.

Na Área Metropolitana de Lisboa o valor aumentou 101 euros no espaço de 12 meses, fixando-se em outubro nos 1483 euros. Já na Área Metropolitana do Porto a avaliação bancária em outubro situou-se nos 1199 euros, mais 93 euros face ao mesmo mês de 2017.

