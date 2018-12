Avaliação das casas subiu 234 euros desde o pico da crise

Em março de 2013 mais de um milhão de portugueses saíram à rua em protesto contra a troika. Foi também nesse mês que o valor que os bancos atribuem às casas bateu no fundo: 981 euros por metro quadrado. Desde então, tem vindo a subir. Em novembro atingiu um máximo histórico: 1215 euros, mais 23%, ou 234 euros, em comparação com o pico da crise.

Os números revelados ontem pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) são calculados com base nos pedidos de crédito para a compra de casa. Os dados revelam que, no período em análise, foi no Porto que se registou a subida mais expressiva. A média da avaliação bancária na invicta está nos 1841 euros por metro quadrado. Em março de 2013 não chegava aos 1300 euros. Em menos de seis anos o aumento foi de 556 euros.

Em Lisboa a subida foi menos expressiva. No mês passado a média da avaliação do metro quadrado na capital era de 2161 euros. Em março de 2013 a tabela do INE marcava menos 381 euros. E ao contrário do que aconteceu com a média nacional, em novembro de 2018 a avaliação das casas não bateu recordes em Lisboa. O valor máximo foi atingido em julho deste ano, quando o metro quadrado da capital foi avaliado pelos bancos em 2216 euros, em média.

A nível nacional, novembro foi mês de recordes mas também de um abrandamento no ritmo da subida dos preços das habitações. Os 1215 euros registados significam que o aumento mensal foi de três euros. Em outubro o acréscimo tinha sido de 7 euros. Ainda assim, é de salientar que a avaliação das casas não para de crescer há 20 meses, desde abril do ano passado.

A maior subida mensal teve lugar nos Açores, onde a avaliação do metro quadrado cresceu 0,7%. Já no Alentejo registou-se uma quebra de 1,5%. Algarve, Lisboa, Madeira e Alentejo Litoral continuam a registar valores acima da média nacional. No extremo oposto está a região das Beiras e Serra da Estrela, onde a avaliação bancária das habitações está 32% abaixo da média.

A avaliação dos apartamentos manteve-se face a outubro, nos 1277 euros, enquanto a das moradias aumentou cinco euros para 1115 euros.