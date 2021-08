Aviação cai mais de metade no arranque do verão face à pré-pandemia

Aeroporto de Lisboa © ANTÓNIO PEDRO SANTOS/LUSA

O arranque do verão não trouxe a tão aguardada recuperação do setor do transporte aéreo. Depois de um início auspicioso, marcado pela reabertura do corredor entre o Reino Unido e Portugal e uma tentativa de recuperação das ligações no resto da Europa, o controlo da pandemia impôs novas restrições à mobilidade e o movimento nos aeroportos portugueses não descolou da crise.

Entre maio e julho deste ano, a NAV registou um acumulado de 26 855 voos provenientes dos quatro principais mercados emissores de turistas para Portugal (Reino Unido, Alemanha, Espanha e França), uma quebra de 51% face às 54 735 aterragens verificadas nos mesmos meses de 2019, último período comparável sem efeitos da covid.

O Reino Unido foi o país que mais contribuiu para esta performance negativa, que se terá devido ao processo de abertura e fecho de fronteiras decretado pelo governo inglês, às regras restritivas implementadas para controlar a progressão da doença e também à despromoção das viagens não essenciais. Nestes três meses em análise, foram controlados 7643 voos nos três aeroportos do continente provenientes de terras britânicas, uma descida de 56,1% face a igual período de 2019. A quebra foi também impulsionada por Espanha, de onde chegaram 5782 aviões, menos 55,7%, e pela Alemanha, com uma descida de 49,7% no tráfego proveniente deste país (4643 movimentos). A menor variação em baixa foi registada nos aviões chegados de França mas, ainda assim, menos 40,5%.

O aeroporto de Lisboa foi o que apresentou a maior quebra nos voos provenientes destes quatro mercados. Segundo os dados da empresa responsável pela gestão do tráfego aéreo em Portugal, esta base totalizou 11 978 aterragens entre maio e julho, uma quebra de 53,5% quando comparado com igual período de 2019 e para qual foram os mercados do Reino Unido e da Alemanha que mais contribuíram. Em Faro, a NAV geriu 7302 aviões, um decréscimo de 50%, com os voos provenientes do Reino Unido - o principal emissor de turistas para a região do Algarve - a apresentarem uma quebra de 57,1%. No Porto, a situação foi apenas ligeiramente melhor, com um total de 7575 aterragens, menos 47,3%, com os voos chegados de Espanha a evidenciar uma descida de 65%. Na base do Norte, há a destacar a recuperação do mercado francês em julho, que apresenta um decréscimo de apenas 10% face ao mesmo mês de 2019, que se deverá justificar com as férias dos emigrantes.

Pico na saída

O pico de aterragens no aeroporto de Faro pós 17 de maio - data da reabertura do corredor aéreo com o Reino Unido - foi registado a 5 de junho, dois dias depois de o governo de Boris Johnson ter anunciado que iria retirar Portugal da lista verde a partir de 8 desse mês. Nesse dia, 62,2% dos movimentos geridos pela NAV tiveram origem no Reino Unido. E a retoma do setor turístico no Algarve ficou suspensa. Como ainda há poucos dias disse ao DN/Dinheiro Vivo Elidérico Viegas, presidente da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), só "40% dos britânicos estão a viajar para o exterior comparativamente com os que viajavam na pré-pandemia e o governo alemão está a recomendar aos seus cidadãos para não viajarem".

Os números da NAV assim o comprovam. Além da quebra de 57,1% dos voos provenientes do Reino Unido entre maio e julho deste ano face ao mesmo período pré-pandémico, Faro registou uma descida de 48% nas aterragens de aviões vindos da Alemanha. Já Espanha, mercado com pouca expressão nesta base aérea, aumentou contudo a sua presença, apresentando um crescimento de 20% para 495 voos. Em julho, mês que dá o arranque definitivo da época de férias, a taxa de ocupação por quarto no Algarve foi de 49,5%, 40,6% abaixo do valor registado em igual período de 2019. O mercado nacional aumentou 40% e o externo diminuiu 76%. Segundo revelou Elidérico Viegas, entre janeiro e julho deste ano, houve uma quebra de 85,4% de turistas ingleses face aos primeiros sete meses do ano pré-pandémico, de 90,3% de alemães, de 86,9% de holandeses e de 59% de espanhóis.

Ontem, na nota sobre a balança de pagamentos referente a junho, o Banco de Portugal lembrou que "as exportações e as importações de viagens e turismo permanecem bastante abaixo dos níveis pré-pandemia".

Tráfego com forte quebra

Também ontem o Instituto Nacional de Estatística divulgou que no primeiro semestre deste ano se contabilizou um movimento de 5,4 milhões de passageiros nos aeroportos nacionais, uma redução de 22,4 milhões (ou 80,4%) face ao mesmo período de 2019. Já comparando com os primeiros seis meses de 2020, quando se contaram 9,9 milhões de passageiros entre embarques e desembarques, a quebra foi de 44,6%.

Nesta primeira metade do ano, França foi o principal país de origem dos voos, registando, ainda assim, uma descida de 38% face ao homólogo de 2020. O Reino Unido é o segundo na lista, mas apresenta uma quebra de 62,4%, o maior decréscimo homólogo de turistas desembarcados. A Alemanha ocupa a terceira posição, com uma quebra neste indicador de 47,5%.