Avião com dificuldades está a sobrevoar o Alentejo

Um avião declarou hoje emergência e estava, cerca das 14:40, a sobrevoar uma zona próxima de Lisboa, disse à Lusa fonte oficial da NAV, responsável do controlo do tráfego aéreo.

O avião, um Embraer, descolou da pista de Alverca e deverá ter apenas seis tripulantes a bordo.

De acordo com o portal Flight Radar, o avião da Air Astana está a sobrevoar a zona do Alentejo, tentando aterrar no aeroporto de Beja.

Dois aviões F16 da Força Aérea Portuguesa já descolaram da base área de Monte Real, em Lisboa, para fazer o acompanhamento de um avião que declarou emergência, segundo fonte daquela estrutura militar.

A aeronave da Air Astana (Cazaquistão) está a fazer um circuito aéreo sobre a região do Alentejo para perder combustível até ser tomada uma decisão quanto à resolução do problema.

