Avião da Easyjet esteve a 1,3 segundos de ter acidente em Lisboa

Um avião da companhia Easyjet, com 167 pessoas a bordo, esteve a 1,3 segundos de ter um acidente no aeroporto de Lisboa, em setembro do ano passado, segundo um relatório da agência britânica de investigação de acidentes aéreos.

De acordo com o relatório da AAIB (sigla em inglês), disponível ‘online’, “o Airbus A320 [ao serviço da Easyjet, com destino a Manchester, no Reino Unido] descolou do aeroporto de Lisboa [em 16 de setembro] com apenas 110 metros de asfalto disponíveis, por os elementos da tripulação terem feito cálculos errados para a pista que usaram”.

À velocidade a que o avião seguia, faltavam “aproximadamente 1,3 segundos até chegar ao final da pista”.

“Isso poderia ter causado danos significativos à aeronave e aos seus ocupantes”, lê-se no relatório.

Quando descolou, o A320 acabou por passar “apenas 10,6 metros” acima da vedação do aeroporto.

Segundo a AAIB, na preparação do voo os pilotos fizeram cálculos para a pista 21 do aeroporto de Lisboa, mas usaram, por engano, o comprimento total da mesma.

Em vez disso, salienta a AAIB, os pilotos deveriam ter usado as medidas a partir da interseção através da qual acederam à pista.

A AAIB refere que os pilotos “foram várias vezes interrompidos durante a preparação do voo”, o que terá contribuído para o erro de cálculo.

No relatório lê-se ainda que “a operadora teve dois incidentes do mesmo género em Lisboa, que aconteceram com 14 dias de intervalo no início de 2019”.