Avião em emergência já aterrou no aeroporto de Beja

A aeronave declarou hoje emergência e estava, cerca das 14:40, a sobrevoar uma zona próxima de Lisboa, disse à Lusa fonte oficial da NAV, responsável do controlo do tráfego aéreo.

O avião, um Embraer, descolou da pista de Alverca e deverá ter apenas seis tripulantes a bordo.

De acordo com o portal Flight Radar, o avião da Air Astana tentou várias vezes aterrar no aeroporto de Beja.

UPDATE 3: Air Astana #KC1388 has successfully made an emergency landing at Beja Airport. – https://t.co/KNRk0vUXEo

— Airport Webcams (@AirportWebcams) 11 de novembro de 2018