Avila Spaces. Empresas querem instalar escritórios-satélite em coworks

A Avila Spaces, marca de coworking que explora dois espaços em Lisboa, está a ser sondada por “várias empresas que pretendem instalar escritórios-satélite” nos seus edifícios, avança o gestor e proprietário Carlos Gonçalves.

Esta demanda prende-se com o objetivo das empresas em reduzir custos com arrendamento de escritórios tradicionais, mas garantindo locais de trabalho com oportunidades de networking, espaços para reuniões presenciais e em videoconferência, e serviço de apoio administrativo e telefónico.

Nestes últimos três meses, tanto empresas como trabalhadores demonstraram estar capacitados para desempenhar funções em modo remoto, mas “o ser humano continua a ser um animal social” e é “mais eficaz através do contacto presencial e de reuniões cara-a-cara”, defende Carlos Gonçalves.

Na sua opinião, o futuro trará modelos de trabalho híbridos, entre “uma realidade totalmente presencial e um confinamento ao digital”. Nesse sentido, os espaços de cowork “serão fundamentais dentro de um novo paradigma que valoriza o trabalho remoto”, sublinha.

Os dois edifícios da Avila Spaces estão já adaptados às exigências de higiene e segurança que a pandemia do novo coronavírus obriga e que implicaram um investimento “de vários milhares de euros”.

A empresa desenvolveu um programa, que denominou Work Safe, para garantir a proteção dos clientes no regresso aos espaços de trabalho partilhado e que integra as orientações da Direção Geral de Saúde, da Organização Mundial de Saúde e de organismos que regulam diversos sectores, como é o caso da aviação e hotelaria.