Bacalhôa oferece 4 mil litros de gel desinfetante e 15 mil máscaras cirúrgicas

O Grupo Bacalhôa, propriedade da Fundação Berardo, está a oferecer quatro mil litros de gel desinfetante e 15 mil máscaras cirúrgicas, além de colocar à disposição das entidades oficiais “meios materiais, físicos e humanos”, de forma a “encontrar soluções que possam ser úteis no combate à covid-19”. É o caso da disponibilização de tratores para ações de desinfeção de estradas e ruas do concelho de Setúbal.

“Sabendo da existência de escassez de produto desinfetante nas diversas unidades de saúde e outros organismos, o Grupo Bacalhôa oferece 4.000 litros de Gel Desinfetante. Este Gel Desinfetante está a ser disponibilizado às mais diversas entidades públicas, nomeadamente entidades da área da saúde, segurança e outras, que desde a primeira hora estão na linha da frente no combate contra o Covid 19. A produção deste gel contou com a cooperação da destilaria Levira”, anuncia o grupo vitivinícola em comunicado.

Quanto às máscaras, são 15 mil e foram “importadas diretamente da República Popular da China”, para serem oferecidas a “todos os profissionais que diariamente colocam em risco a sua saúde na defesa do bem comum”.

Feito o levantamento das “necessidades mais urgentes”, com o apoio dos organismos oficiais nacionais e locais, estes materiais vai abastecer mais de duas dezenas de entidades, entre hospitais, centros de saúde, lares de terceira idade, bombeiros, agentes da GNR e da Proteção Civil, entre outras, nas zonas de Setúbal, Aveiro, Anadia, Oliveira do Bairro, Águeda, Porto e Estremoz.

“Igualmente consciente da importância da higienização e limpeza dos espaços públicos, o Grupo Bacalhôa cedeu à autarquia de Setúbal diversos tratores e respetivos recursos humanos que estão a ajudar na desinfeção de estradas e ruas do concelho, para que todos os residentes possam estar mais tranquilos enquanto utilizadores daqueles espaços públicos”, refere, ainda, o comunicado, sublinhando que, até à data, já foram percorridos mais de 500 quilómetros entre as diversas localidades do concelho de Setúbal.