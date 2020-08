Baixa a 100% por covid-19 paga a pedidos que entraram a partir de 25 de julho

Os pedidos de baixa por covid-19 feitos a partir de 25 de julho vão ter pagamento a 100% da remuneração pela Segurança Social, estabelece um decreto-lei que esta quinta-feira recebeu luz verde dos membros do governo.

O Conselho de Ministros aprovou hoje um novo diploma que consolida algumas medidas já aprovadas com as alterações ao Orçamento do Estado em vigor desde final de julho. O documento vem permitir que a Segurança Social comece a pagar baixas com 100% da remuneração a doentes covid-19 por até 28 dias, e clarificar também a existência de faltas justificadas para quem tem de acompanhar menores em quarentena.

Segundo o comunicado do final da reunião do governo, o decreto-lei “concretiza a adequação da proteção dos trabalhadores por conta de outrem e dos trabalhadores independentes do regime geral de segurança social, correspondente a 100% da remuneração de referência, até ao limite de 28 dias, no âmbito do subsídio por isolamento profilático ou do subsídio por doença, com efeitos a partir de 25 de julho”.

Nas regras ainda em vigor, a baixa por covid-19 é paga a 55% nos primeiros 30 dias, indo até um máximo de 75% da remuneração de referência em períodos de doença superiores a um ano. Agora, o subsídio já não deverá implicar perda de rendimento nos primeiros 28 dias.

Para quem fica em quarentena ordenada pelas autoridades de saúde, o subsídio é pago a 100% por um período de 14 dias.

O subsídio por doença com remuneração a 100% por 28 dias a quem ficou doente com covid-19 é pago a trabalhadores por conta de outrem, independentes e do serviço doméstico. Já no caso de serem profissionais da saúde, o apoio é diferenciado. É pago a 100%, mas nas regras do regime de doenças profissionais, sem a limitação de 28 dias.

Alterado às 16h21 para corrigir a data de entrada em vigor das alterações ao Orçamento do Estado de 2020, a 25 de julho.