Balanço económico de 2019. O que perdeu e ganhou o País

A entrar no ano de 2020, o Dinheiro Vivo publica o balanço económico do ano 2019. Abordamos os principais acontecimentos, com impacto no país e no bolso dos portugueses, nas grandes áreas económicas, começando pelas contas de Mário Centeno e passando depois pela área fiscal, função pública e salários dos portugueses, banca e mercados, indústria tradicional, agricultura e retalho, turismo, aviação e transportes, telecomunicações e media, energia e tecnologia. O ano de 2019 ficou ainda marcado pelas Legislativas, com a reeleição de António Costa.

O 2019 de Centeno. Aperto nas contas mesmo com economia a fraquejar

O ano de 2019 começou com más notícias para o ministro das Finanças. Mário Centeno tinha desenhado o seu Orçamento do Estado deste ano que agora termina com uma meta de défice equivalente a 0,2% do produto interno bruto (PIB) e com uma previsão de crescimento económico a rondar os 2,2%.

Não foi o que aconteceu, a economia terá crescido menos (cerca de 1,9%, segundo as projeções mais recentes de Centeno), mas o governo conseguiu segurar o défice em mínimos. Vai ser até ligeiramente inferior (0,1% do PIB em 2019).

A meta do ministro foi salva por um forte crescimento na coleta de impostos, com uma forte contenção no investimento público, com “rigor” e cativações de despesa um pouco por todos os setores do governo. Mas também com um maná externo, que se reflete em poupanças significativas em juros: o prolongamento do enorme programa de compras de ativos (sobretudo dívida pública) do Banco Central Europeu (BCE).

O chamado quantitative easing do BCE tinha terminado no final de 2018, mas logo em meados de janeiro, veio o primeiro balde de água fria. O abrandamento da economia da zona euro “pode durar mais tempo do que o esperado”, disse o então presidente do banco central da zona euro, Mario Draghi.

O aviso à navegação ecoou por toda a zona euro e o resto do mundo. O total nevoeiro levantado pelo Brexit, que só em dezembro se dissipou (com as eleições no Reino Unido e a vitória esmagadora dos Conservadores), o ambiente crescente de conflitos comerciais, mais uma série de tumultos no Médio Oriente e na Europa (França, Catalunha e a Alemanha quase à beira da recessão) levaram o BCE a reconsiderar tudo.

A 12 de setembro de 2019, por causa do mau ambiente económico geral e da inflação muito baixa, até negativa, o BCE decide avançar para uma segunda vaga de compra de obrigações públicas e de dívida privada. Esta segunda vaga começou a 1 de novembro e só terminará quando a situação estiver normalizada. Portanto: uma programa sem termo. O mesmo que dizer que o BCE, se calhar, só começa a subir juros em 2021 ou depois.

Isso deu ainda mais folga às contas de Centeno que, sabe agora, pode continuar a fazer consolidação orçamental e até vai tentar chegar a um excedente de 0,2% em 2020.

O maná do BCE é decisivo para um país (governo) que em 2019 vai pagar 6526 milhões de euros em juros (o equivalente a mais de 3% do PIB) e que em 2020 consegue, mesmo assim, baixar esta enorme fatura para 6365 milhões, prevê o ministro.

Medidas fiscais. O ano dos pequenos acertos

Em termo de IRS, a principal alteração foi a criação de um desconto de 50% do imposto a pagar por emigrantes que regressem a Portugal em 2019 e 2020. Para as famílias destaque ainda para a redução da taxa de IVA da eletricidade para contratos com potência contratada até 3,45kVA e alterações no adicional do IMI com uma taxa de 1,5% para imóveis com valor acima de 2 milhões de euros. Já para as empresas, deixou de ser obrigatório fazer o Pagamento Especial por Conta e foram introduzidas medidas de incentivo na área florestal.

Função Pública. O descongelamento das carreiras

O ano de 2019 conclui o processo de descongelamento faseado das carreiras das administrações públicas. Segundo o Ministério das Finanças, vai permitir que 500 mil trabalhadores vejam as remunerações avançarem em resultado de progressões no próximo ano e contribuir, em grande medida, para um esperado aumento das despesas com pessoal em 3,6%. Neste ano, a base remuneratória da função pública subiu também aos 635,07 euros, com o governo a estimar melhorias para até 70 mil trabalhadores. Mas para a generalidade dos trabalhadores só vai haver aumentos no próximo ano, e de apenas 0,3%. As ações de luta para exigir mais já foram marcadas pelos sindicatos para janeiro.

Trabalho. Novas regras para contratar a prazo

As leis laborais mudaram em 2019, com novas regras para contratar a prazo desde o início de outubro. A duração máxima da contratação a termo certo, com renovações, ficou limitada a dois anos, e passou a quatro anos nos contratos a termo incerto. E o primeiro emprego ou desemprego de longo prazo deixaram de ser motivos para contratar a prazo. Por outro lado, o período experimental para estes trabalhadores foi alargado para seis meses, motivando um pedido de fiscalização da constitucionalidade da medida que ainda não teve desfecho. As mudanças também ditaram o fim dos bancos de horas individuais, mas só com efeitos em setembro de 2020, e vão agravar contribuições para quem abusa da contratação a prazo, em princípio, a partir de 2021.

Salário mínimo nos 635 euros, mas o plano é 750 em 2023

Os salários médios brutos dos portugueses seguiam a subir 3% no terceiro trimestre deste ano para os 1220 euros (salário-base e complementos), segundo os dados do INE. Com a média de salário-base nos 1039 euros e o salário mínimo nos 600 euros, há cada vez mais sectores onde as diferenças entre um e outro são cada vez mais curtas. Já a 1 de janeiro o salário mínimo sobe aos 635 euros e o plano é que alcance os 750 euros em 2023. O governo lançou entretanto no final deste ano a discussão em Concertação Social para um acordo que ajude a dar maior impulso aos salários médios, mas as hipóteses de sucesso são por agora limitadas.

A revolução dos passes

Milhares de famílias descobriram os transportes públicos depois de o Governo ter criado um programa nacional para reduzir o preço dos passes sociais. O aumento da procura, no entanto, não foi acompanhado pelo reforço da oferta. Só em setembro, em Lisboa, é que houve mais oferta: a Fertagus criou mais horários e o metro passou a andar mais depressa.

Este ano também foi o ponto de viragem da CP, graças a um plano de investimento de 45 milhões de euros e que começará a ser sentido pelos passageiros em 2020: mais 8000 lugares nos suburbanos em Lisboa e mais material de reserva um pouco por todo o país. Em sentido contrário, acumulam-se os atrasos no programa Ferrovia 2020, cujas obras só estarão totalmente concluídas no final de 2023.

Recorde na produção de carros

2019 foi ainda um ano marcante para a indústria automóvel: Portugal entrou na primeira liga da produção de carros, ao ultrapassar a fasquia das 300 mil unidades. Resta saber se será possível manter a fasquia, tendo em conta que se antecipa uma desaceleração da economia europeia, que vai levar à saída de pelo menos 1000 pessoas na indústria de componentes em Portugal.

Produção e exportações em crescimento nos vinhos

Nos vinhos, 2019 fica marcado como o ano em que Portugal é o único Estado-membro da União Europeia em que a produção aumenta. Um pouco menos do que o inicialmente esperado, mas cresce 7% para 6,5 milhões de hectolitros. A verdade é que 2018 havia sido a vindima curta, marcada por uma quebra acentuada no Douro. Já as exportações continuam em alta e, tudo indica, que será mais um ano de recorde dos vinhos portugueses nos mercados internacionais. A cortiça acompanha o bom momento dos vinhos, embora numa perspetiva de estabilidade.

Insolvências voltam a crescer nos têxteis e confeções

O alerta apareceu em finais de 2018, mas a situação agravou-se em 2019. A Inditex, a dona da Zara, tem vindo a transferir as encomendas que colocava em Portugal para Marrocos e Turquia, onde os custos de produção são mais baixos. O que tem levado à falência de uma série de pequenas unidades, sobretudo de confeções, no Vale do Ave. As exportações não mentem: nos primeiros 10 meses do ano, as vendas da fileira a Espanha caíram 4,5% para 1383 milhões de euros. São 65 milhões a menos. E as insolvências da indústria têxtil e da moda cresceram quase 37% para 287 casos.

Calçado marcado pela quebra das exportações

Foram oito ano de crescimento consecutivo, interrompidos em 2018 com uma primeira quebra em valor, que não foi acompanhada em quantidade. Na verdade, o ano passado, a indústria do calçado até exportou mais pares de sapatos, mas vendeu-os a menor preço. 2019 veio reforçar a trajetória descendente, agora também em volume. No total, nos primeiros dez meses do ano, o sector exportou 67,3 milhões de pares no valor de 1.542 milhões de euros, ou seja, menos 6,6 milhões de pares e menos 95 milhões de euros do que em igual período do ano passado. As empresas ressentem-se e os encerramentos crescem. O calçado está incluído nas insolvências da indústria têxtil e da moda, que cresceram quase 37%.

Metalurgia e Metalomecânica foge aos sinais da crise

Apesar dos sinais de abrandamento da principal economia da zona euro e das ameaças da crise comercial entre os Estados Unidos e a China, a campeã das exportações mantém-se em alta e conta fechar 2019 com novo recorde na frente externa, muito próximo dos 20 mil milhões de euros. E o mercado americano, que começou por se ressentir, no arranque do ano, com as tensões comerciais com a China, acabou a retomar a sua dinâmica “fortemente positiva” nos últimos meses. Só em outubro, as exportações da metalurgia e da metalomecânica para terras do tio Sam cresceram 30% face ao mês homólogo. Na Europa, o crescimento é a um dígito, mas mantém-se.

Comunicações. Atenções voltadas para o 5G

Foram sucessivos os embates entre os operadores de telecomunicações e a Anacom, mas nenhum polarizou tanto as atenções como o 5G. Operadores tiveram um momento raro de união e dizem que Portugal está atrasado para a implementação da quinta geração móvel, com arranque para o próximo ano. A Altice não tem dúvidas: o responsável é o regulador liderado por João Cadete de Matos. E a NOS e a Vodafone avançaram com uma ação contra a Anacom por considerarem que o regulador não fez atempadamente o seu trabalho para recuperar o espectro nas mãos da Dense Air, visto como essencial para o lançamento comercial do 5G. O Governo, pela voz do secretário de Estado das Comunicações, Souto Miranda, admite atrasos nos procedimentos, mas mostra-se otimista com a capacidade tecnológica dos operadores (Portugal era até setembro um dos países europeus que mais pilotos 5G tinha realizado) e que o país vai cumprir os mínimos exigidos por Bruxelas: em 2020 ter uma cidade piloto 5G. Matosinhos já o é.

A consulta pública sobre a implementação do 5G já foi lançada e o primeiro piloto para a migração das faixas atualmente ocupadas pela TDT, e que têm de ser libertadas para o 5G, ocorreu em novembro em Odivelas. Até junho de 2020 a Anacom quer concluída a migração, mas a Altice, que tem a concessão da rede TDT, diz que é preciso mais tempo, apontando para julho. Em vários países europeus, como é o caso da Alemanha ou Espanha, as faixas para o 5G já foram atribuídas.

“O leilão a realizar em Portugal contemplará, de forma muito abrangente e em maior escala do que tem sido possível noutros países da UE, duas faixas que são consideradas pioneiras para 5G: a faixa dos 700 MHz, adequada para assegurar a transição para a próxima geração de redes móveis e a cobertura em diferentes áreas, e a faixa dos 3,6 GHz (3,4-3,8 GHz), apta para a disponibilização de capacidade necessária para serviços suportados nos sistemas 5G”, indica a Anacom, através de comunicado enviado esta segunda-feira. O leilão deverá ocorrer em abril e só aí os operadores deverão saber qual a fatura que irão pagar pela compra de espectro.

Será também em 2020 que o Governo irá negociar com os CTT o novo contrato de concessão do serviço postal universal, que termina no final do próximo ano. Um serviço que colocou a Anacom em rota de colisão com os Correios. Este ano mais uma vez o regulador obrigou a baixas de preço por falhas no cumprimento dos indicadores de qualidade dos serviços, o terceiro ano consecutivo. No segundo ano do plano de reestruturação, o operador postal travou o fecho de estações. Havia 33 concelhos já sem uma única loja própria, apenas com postos geridos por parceiros. E a Anacom alertou que outros 15 corriam o mesmo risco, caso a empresa avançasse com o plano previsto. O Governo avisou que isso teria de ser revisto no próximo contrato de concessão. E a empresa, que enfrentou em 2019 várias propostas de partidos para reverter a privatização, foi ao Parlamento anunciar que as estações iriam ser reabertas. Vila Flor já foi reaberta. Segue-se até ao final do ano Alpiarça.

Habitação. O ano em que Portugal ganhou uma Lei de Bases

O preço das casas continuou a sua escalada para níveis inéditos, tanto na compra como no arrendamento. Por todo o país, mas sobretudo em Lisboa, no Porto e no Algarve, o imobiliário bateu recordes, tal como o alojamento local. O direito à habitação tornou-se numa das prioridades da agenda política e, logo no início de 2019, o Governo aprovou o Direito Real de Habitação Duradoura, uma medida que dá às famílias a possibilidade de residir na mesma casa arrendada por um período vitalício.

A meio do ano, a Habitação acabaria por ganhar o seu próprio ministério, que herdou da pasta do Ambiente a Nova Geração de Políticas de Habitação. Entre os programas criados destacou-se o Arrendamento Acessível, que define uma taxa de esforço máxima de 35% nas rendas. E depois de mais de um ano em discussão no Parlamento, em julho foi finalmente aprovada a primeira Lei de Bases da Habitação. Prevê, entre outras medidas, sanções mais severas para proprietários de edifícios devolutos e um reforço da proteção em caso de despejo.

Energia. “Descarbonização” é a palavra do ano

Em 2019 a febre das renováveis instalou-se em Portugal com a potência máxima. Concretizou-se o primeiro leilão de energia solar, no qual a procura superou a oferta nove vezes. Os preços médios alcançados foram os mais baixos da Europa e chegou a ser batido um recorde mundial. À boleia da energia solar, ficou ainda a saber-se que é intenção do Governo atrair a instalação de uma grande fábrica de hidrogénio verde em Sines.

Ainda no caminho da descarbonização, o executivo de António Costa anunciou o fecho antecipado das centrais a carvão de Sines e do Pego, e o objetivo de construir em Portugal a primeira refinaria de lítio da Europa. O lítio foi, aliás, um dos temas mais controversos do ano. O anunciado concurso público para a prospeção do minério não chegou a avançar, mas foi assinado, em março, o primeiro contrato para a exploração de lítio em Portugal. Este promete ser um dos temas quentes de 2020, já que várias associações e movimentos têm tentado impedir o avanço das minas.

Este ano ficou ainda fechada a venda da Partex a uma empresa tailandesa, e já quase a chegar a 2020 a EDP fechou um dos maiores negócios de sempre em Portugal, com a venda de seis barragens no Douro por 2,2 mil milhões de euros a um consórcio liderado pela francesa Engie. O ano ficou ainda marcado pelo lançamento da botija solidária e pelo travão que o Governo colocou à barragem do Fridão, que a EDP ia construir no rio Tâmega.

Aeroporto de Lisboa e as obras no Montijo

O tema aeroporto de Lisboa – principal porta de entrada em Portugal – tem sido um dos que mais tinta fez correr na imprensa nos últimos anos. O arranque de 2019 começou com a assinatura do acordo financeiro entre o Estado e a ANA – Aeroporto de Portugal (detida pelos franceses da Vinci), o primeiro passo para a transformação da base militar do Montijo num aeroporto complementar para servir a grande Lisboa. A Agência Portuguesa do Ambiente (APA) deu em outubro luz verde à transformação da infraestrutura militar embora tenha estabelecido medidas que a concessionária aeroportuária terá de cumprir para minimizar os efeitos ambientais que a instalação de aeroporto civil na região vai gerar. A ANA já fez saber que concorda “com a maioria das propostas da APA” e propõe a criação de um fundo, que seja usado para mitigar o impacto ambiental gerado pela infraestrutura, suportado em parte pelos operadores. As obras no Montijo poderão arrancar ainda em 2020. A expansão da capacidade aeroportuária na capital vai acontecer também através do alargamento do aeroporto da Portela, cujas obras arrancam já em janeiro, com a infraestrutura a fechar às 23:30 para a realização das mesmas.

Aviação. Os prejuízos da TAP

No capítulo da aviação, nota para os prejuízos registados pela TAP – 111 milhões de euros nos primeiros nove meses de 2019 devido sobretudo, indicou a companhia, a variações cambiais sem impacto na tesouraria. Os resultados anuais da companhia de bandeira devem ser conhecidos nos primeiros meses de 2020. Os resultados da empresa têm levado ao surgimento de algumas notícias que admitem sobre mudanças na estrutura acionista. Em relação aos números da companhia: até novembro transportou um total de 15,8 milhões de passageiros, mais 1,1 milhões de pessoas que em igual período de 2018. Em relação ao número de trabalhadores, os dados referentes até ao final do terceiro trimestre mostram que a TAP contava com perto de 9000 funcionários – e o grupo empregava 10.844 pessoas. Desde 2017, foram recrutados 2.526 funcionários para várias áreas, incluindo pilotos e tripulantes. A companhia aérea já fez saber que pretende recrutar mais cerca de mil pessoas, dos quais 140 serão pilotos.

Retalho Alimentar. O efeito Mercadona

O retalho alimentar agitou com a entrada da Mercadona em Portugal. O gigante espanhol já avisou que começa a Norte e depois “vai por ali fora”. Em julho, no Canidelo (Vila Nova de Gaia) abriu o primeiro supermercado e em meados de dezembro, em Braga, a última das dez lojas previstas para 2019. Ano em que a cadeia anunciou no verão mais 100 milhões de euros de investimento, a somar aos 160 milhões já investidos desde 2016, quando anunciou a entrada em Portugal, a sua primeira internacionalização. Para 2020 o objetivo é abrir mais 10 lojas (Aveiro, Santo Tirso e Penafiel são as localizações já conhecidas), até atingir entre 150 a 200 supermercados, com 70 só na zona norte, nos próximos 7 a 8 anos.

Efeito Mercadona (ou não) o certo é que foi um ano de aberturas no retalho, com as principais cadeias, da Sonae, passando pelo Lidl, Intermarché, Auchan, Aldi ou Pingo Doce, a avançar com aberturas um pouco por todo o país. Até meados de dezembro, inauguraram 154 novos espaços comerciais, mais 26 do que em 2018, de acordo com os dados do Ministério da Economia.

Em 2020, “tudo indica que vai haver renovações e novas aberturas”, garante Gonçalo Lobo Xavier, diretor geral da Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED). A Sonae MC, um dos grupos que mais abriu lojas, garante que sim. Até 2021 o braço de retalho alimentar da Sonae prevê investir entre 260 a 280 milhões de euros em novas lojas (entre 2019 e 2021 pretende abrir entre 50-60 Continente Bom Dia, bem como entre 4-8 Continente Modelo) e um montante rondar os 445 milhões na melhoria e otimização da rede, anunciou em outubro a companhia.

Um ano histórico nos mercados

O ano de 2019 será um dos mais fortes de sempre nos mercados financeiros devido aos recordes batidos nas bolsas e ao fenómeno dos juros negativos nas obrigações.

As bolsas tiveram o seu melhor ano de sempre desde a crise. Vários índices acionistas bateram recordes, incluindo o Nasdaq, que ultrapassou pela primeira vez os 9.000 pontos. A era do dinheiro barato explica em grande parte esta subida. O desanuviar de incertezas em torno do Brexit e a diminuição de tensão entre os EUA e a China na guerra comercial ajudam ao sentimento mais positivo.

Na Europa, o índice Stoxx deverá fechar o ano em máximos de sempre, com um ganho acumulado no ano de cerca de 25%. Em Wall Street, o Dow Jones soma ganhos de quase 25%, o S&P 500 avança 30% e o Nasdaq 40%. Os índices norte-americanos bateram recordes, com o Nasdaq a bater os 9.000 pontos.

As bolsas valorizaram 17 biliões de dólares este ano (15 biliões de euros) aproximando-se dos 90 biliões de dólares (80 biliões de euros), segundo cálculos do Deutsche Bank. Entre as cotadas que brilharam este ano está a Apple – fabricante do iPhone – que passou a marca do bilião de dólares de valor em bolsa, com ganhos de 82%.

Lisboa não acompanhou os fortes ganhos das pares europeias e subiu uns meros 10%.

Juros negativos alastram

O Banco Central Europeu voltou a cortar as taxas de juro e relançou o programa de estímulos ao crescimento económico. Nos EUA, a Reserva Federal, desceu as taxas de juro três vezes em 2019, as primeiras desde a crise financeira.

No mercado de dívida, assistiu-se ao impensável, com os juros negativos a alargarem-se a cada vez mais títulos. Em outubro, até a Grécia emitiu dívida, a três meses, com juros abaixo de zero. Os juros das obrigações soberanas da República portuguesa seguem na casa dos -0,127%.

Dívida anima Lisboa

O PSI20 subiu cerca de 10% em 2019, aquém dos ganhos das pares europeias, apesar das empresas cotadas do PSI20 terem pago 2,45 mil milhões de euros em dividendos. A EDP foi a cotada que pagou mais dividendos – 695 milhões de euros – distribuindo 134% do resultado líquido. A Galp Energia pagou 522 milhões, ou 74% dos lucros.

Nota ainda para o facto do mercado português ter atraído 100 mil investidores de retalho para as obrigações. Apesar das emissões de dívida em Lisboa terem ficado aquém dos valores de 2018, a Euronext registou operações de relevo, incluindo uma da TAP e outra da SIC. As emissões de dívida em Lisboa atingiram os 19,9 mil milhões de euros em 2019, menos 25% do que em 2018, segundo dados da Euronext Lisbon, que passou a ser presidida por Isabel Ucha a partir de 1 de janeiro.

Maior IPO de sempre

2019 foi também o ano da maior estreia em Bolsa de sempre, com a Oferta Pública Inicial (IPO na sigla inglesa) da petrolífera estatal da Arábia Saudita, a Aramco. A empresa encaixou 25,6 mil milhões de dólares (22,8 mil milhões de euros)com a operação. A Uber protagonizou o segundo maior IPO do ano e o maior de Silicon Valley dos últimos anos. A empresa que opera uma plataforma de transportes financiou-se em 8.100 milhões de dólares (7,2 mil milhões de euros) na sua estreia em Bolsa em maio. Ainda assim, o ano de 2019 viu o valor de IPOs descer 10% em termos mundiais, para 188.900 mil milhões de dólares (169 mil milhões de euros), segundo dados da consultora Dealogic.

No mercado de fusões e aquisições, a maior operação foi a fusão da Raytheon com a United Technologies que resultou num gigante da defesa e indústria aeroespacial avaliada em 121 mil milhões de dólares (102 mil milhões de euros).

Ouro e bitcoin em alta

Noutros tipos de ativos, o ouro deverá registar o melhor ano desde 2010, na casa dos 1.500 dólares a onça. Os preços do petróleo subiram em 2019. O barril de Brent valorizou 26% e ronda os 66 dólares o barril o crude avançou 35% e segue acima dos 61 dólares o barril. O euro recuou cerca de 2% face ao dólar. No mercado de criptomoedas, a bitcoin duplicou o seu valor. Fecha o ano acima dos 7.000 dólares.

Banca: Cartel, créditos ruinosos, dividendos… e mais dinheiro para o Novo Banco

No setor da banca em Portugal, o ano fica marcado pelas revelações que saíram da segunda Comissão Parlamentar de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos, que terminou em julho. Ficou a saber-se que o banco estatal perdeu 1.300 milhões de euros com créditos ruinosos de grandes devedores, como o empresário madeirense, José Berardo. O caso da atribuição dos créditos está nas mãos do Ministério Público, que acredita em alegada gestão danosa na CGD.

Tanto a CGD como outros bancos, incluindo o Novo Banco e o Millennium bcp, ainda se veem a braços com créditos concedidos no passado que geraram elevadas perdas para os bancos.

O ano de 2019 marca a ainda o regresso ao pagamento de dividendos pela CGD e pelo BCP. No caso do banco público, que foi recapitalizado em cerca de 5.000 milhões de euros, entregou este ano 200 milhões de euros ao Estado relativos ao exercício de 2018. Já os acionistas do BCP, receberam 30,1 milhões de euros em dividendos, ou 0,2 cêntimos por cada ação.

Ainda em matéria de dividendos, o Banco de Portugal entregou ao Estado um valor recorde de 645 milhões de euros, mais 120 milhões de euros do que no ano de 2018.

O Novo Banco voltou a precisar de injeções de capital do Estado, desta vez de 1.149 milhões de euros, o correspondente a 0,5% da riqueza produzida no país. O Parlamento vai ouvir com urgência o presidente do Fundo de Resolução.

Também este ano, 14 bancos em Portugal foram multados em 225 milhões de euros pela Autoridade da Concorrência por alegada cartelização envolvendo produtos de crédito. A nível mundial, 2019 foi mais um ano em que foram aplicadas multas a bancos devido a práticas ilegais. Na Europa, destaque para a multa de 1,07 mil milhões de euros aplicada a cinco bancos pela Comissão Europeia por combinação de preços no mercado cambial.

O setor prosseguiu com o corte de custos, com a saída de trabalhadores. Só a CGD cortou 254 postos de trabalho e encerrou 12 balcões. A nível mundial, o setor perdeu este ano 75 mil trabalhadores, o maior corte dos últimos quatro anos, segundo contas da Bloomberg.

O Banco Central Europeu voltou a cortar as taxas de juro e relançou um programa de estímulos ao crescimento económico. A taxa de depósitos foi reduzida em 10 pontos base para um valor ainda mais negativo, de -0,5%. Aumentou assim a pressão sobre a margem dos bancos. Para compensar, em Portugal, bancos passaram a cobrar por depósitos de entidades financeiras.

O ano de 2019 fica ainda marcado pelo aumento das comissões cobradas pelos bancos – nomeadamente, a cobrança pelo serviço MB Way – e os recordes registados no crédito à habitação e ao consumo, de 10 anos e 15 anos, respetivamente.

A entrada em vigor de novas regras de pagamentos – decorrentes de uma diretiva europeia, a PSD2 – é outro marco no setor, com a ascensão de empresas como a britânica Revolut e a N26 em termos de captação de clientes, incluindo portugueses.

A fechar o ano, efetivou-se a saída de António Tomás Correia da liderança da Associação Mutualista Montepio Geral, dona do Banco Montepio, depois de muitas polémicas.

Falência da britânica Thomas Cook foi terramoto no turismo

A falência da Thomas Cook, a segunda maior operadora turística da Europa, provocou um terramoto no setor, com as ondas de choque a sentirem-se em diversas geografias do planeta. A 23 de setembro, data em que foi decretada a insolvência, o grupo respondia por mais de 600 mil turistas espalhados pelo mundo, 150 mil dos quais do Reino Unido. O repatriamento dos britânicos foi a maior operação em tempo de paz da história da Grã-Bretanha. Em Portugal, a que foi denominada como a maior falência do setor, deixou um rasto de dívidas aos hoteleiros do Algarve e da Madeira, que ascende a mais de 20 milhões de euros.

Agricultura. Hipersensibilidade ao clima

O ano agrícola iniciou-se sob a ameaça da bactéria “xylella fastidiosa”, mas sem impactos significativos. Seguiu-se a 2.ª fase do Programa Nacional de Regadios, essencial no combate à seca. Produtores do sul tiveram de receber ajuda. A situação acabou por se inverter, com os agricultores afetados pelas recentes cheias. Ainda este mês, a apanha da azeitona e a produção de azeite estiveram sob risco de colapso, sem capacidade para escoar o bagaço acima do normal. O agroalimentar reforçou exportações.

Media. Liderança nas audiências e compra da TVI

Foi o ano do regresso à liderança da SIC e da compra da TVI pela Cofina. Em 2019 a televisão dominou o panorama mediático. Depois de 12 anos, a SIC conquistou em fevereiro a liderança das audiências, depois da chegada de Cristina Ferreira às manhãs da estação. O Programa da Cristina passou a dominar esse horário e a SIC regressou ao topo das preferências dos telespectadores. O que deverá ter ajudado à elevada procura da emissão de obrigações da estação do grupo de Pinto Balsemão que foi ao retalho buscar 51 milhões de euros para se financiar, dando-lhe mais capacidade para gerir a sua dívida.

A perda da coroa da até então rainha das audiências poderá ter precipitado o avanço da Cofina para a compra da Media Capital. Havia muito que no mercado se comentava o interesse do grupo dono do Correio da Manhã na TVI, mas em setembro foi oficial: o grupo de Paulo Fernandes oferecia 255 milhões de euros pela TVI, TVI24 a produtora Plural, o portal IOL e as rádios Comercial ou M80, entre outros ativos. Um valor bem abaixo dos 440 milhões oferecidos um ano antes pela Altice para comprar o grupo controlado pelos espanhóis da Prisa. E que ainda cairia mais: no fim do ano foi tornado público um novo valor para o negócio, 50 milhões abaixo do primeiro, colocando o preço da TVI ainda abaixo dessa fasquia. “As partes acordaram na redução do preço de aquisição previsto no Contrato de Compra e Venda, que é agora de 123.289.580 euros, assumindo um Enterprise Value de 205 milhões de euros”, comunicou a empresa à CMVM.

E se a oferta da dona do Meo caiu por terra nos reguladores, a proposta da Cofina, ainda antes do novo desconto, passou o crivo da Anacom, da ERC e da Autoridade da Concorrência que decidiu pela não oposição a esta operação de concentração. Para o ano, tudo indica, avança a OPA sobre o capital remanescente em Bolsa, e o aumento de capital, até 85 milhões de euros, do grupo dono da CMTV, o que poderá significar a entrada de novos acionistas. O empresário Mário Ferreira, da DouroAzul, e o banco catalão Abanca são os nomes apontados.

Se a RTP também beneficiou nas audiências com a queda da TVI, a reta final de 2019 foi agitada para a estação pública. Pouco mais de um ano após ter assumido a direção de informação da RTP, Maria Flor Pedroso apresentou demissão sob acusações de ter interferido em reportagens do programa Sexta às 9, de Sandra Felgueiras. O caso do alegado atraso na emissão da reportagem sobre o lítio levou, inclusive, a diretora e apresentadora a dar explicações no Parlamento. José Fragoso, até aqui diretor de programas, foi o nome escolhido pela administração liderada por Gonçalo Reis para assumir a liderança da informação do serviço público televisivo, mas foi chumbado pela Entidade Reguladora para a Comunicação (ERC), que não viu com bons olhos a acumulação dos cargos de Diretor de Programas da RTP1, RTP Internacional e RTP3 com os cargos de Diretor de Informação da RTP1, RTP Internacional e RTP3. “A convergência do poder de direção (…) numa única pessoa não só comporta o risco de padronizar ou esbater a dissemelhança de uma oferta que, em benefício da diversidade e do pluralismo, se pretende díspar, como acima de tudo o risco de tornar indiferentes ou favorecer a diluição das fronteiras entre informação e entretenimento”, considerou a ERC já na semana do Natal, obrigando a RTP a encontrar outra solução. O escolhido que passar no crivo do regulador terá, para o ano, um desafio: o contrato de concessão. Na proposta do OE2020 o Governo admite que não se espera “uma modificação do modelo de financiamento da RTP dado tratar-se de uma revisão e considerando que o atual contrato permanecerá em vigor”.

Tecnologia: os primeiros passos de novos formatos e o mundo quântico

No panorama da tecnologia, o ano fica marcado pela entrada em cena de novos formatos de telefones, um novo patamar na computação quântica e pela atenção redobrada à atividade das grandes tecnológicas.

Em 2019, marcas como a Samsung ou a Huawei apresentaram ao mercado as apostas de telefones dobráveis. Nos dois primeiros casos, os lançamentos do Fold e do Mate X foram adiados, devido aos desafios criados pela durabilidade dos produtos. Desta lista, por enquanto, só o Galaxy Fold é que chegou ao mercado, com Portugal incluído. Além de novos formatos, o ano também trouxe novos patamares de conetividade, inclusive com o lançamento de telefones compatíveis com a próxima geração de redes móveis, o 5G.

O ano foi desafiante para a Huawei, não só no campo dos telefones dobráveis. A guerra comercial entre os Estados Unidos e a China afetou a tecnológica, sendo o resultado mais palpável o lançamento do smartphone Mate 30 sem os principais serviços da americana Google.

No mundo Google, além da concentração de poderes do CEO Sundar Pichai, a tecnológica anunciou este ano que tinha atingido a “supremacia quântica”, após a experiência com processador quântico Sycamore. Apesar de a Google ter reivindicado que o processador conseguiu fazer em pouco mais de três minutos um cálculo tão complexo que demoraria dez mil anos a ser feito num computador convencional, a IBM contestou a teoria da “supremacia” da Google.

Com o mundo do streaming em constante crescimento, 2019 viu nascer novos serviços, não só no entretenimento mas também no mundo dos jogos. A Apple e a Disney entraram neste mercado, com o Apple TV+ e o Disney+, respetivamente. O próximo ano marcará a expansão do serviço de conteúdos da Disney a nível europeu, com chegadas anunciadas a vários mercados. Já nos jogos, também há novidades. A Google anunciou o Stadia, um serviço de jogos através da nuvem, e a Apple lançou-se com o Apple Arcade.

Em 2019, também o escrutínio às big tech (Apple, Facebook, Google e Amazon) cresceu. Do outro lado do Atlântico, há quem fale na divisão destas empresas, que contam com múltiplas áreas de negócio – muitas vezes com posições dominantes no mercado. No ano em que completou 15 anos de vida, o Facebook viu ainda o regulador de mercado americano aplicar uma multa “histórica”: cinco mil milhões de dólares, para pôr um ponto final no caso Cambridge Analytica, polémica que se tornou pública em 2018. Num ano agitado pelo tema da privacidade, a separação das big tech e a manipulação de dados promete continuar a fazer correr tinta em 2020.