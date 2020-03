Banca empresta quase mil milhões para comprar casa em janeiro

A banca concedeu, em janeiro, quase mil milhões de euros de crédito para compra de casa. Segundo os dados do Banco de Portugal, foram concedidos 977 milhões de euros, valor que compara com os 634 milhões de euros financiados no período homólogo de 2019.

Já não se registava um valor tão elevado de crédito desde janeiro de 2008, quando foram disponibilizados 1.522 milhões de euros em crédito à habitação.

No crédito ao consumo, a banca disponibilizou 460 milhões de euros de crédito, menos que os 504 milhões emprestados em dezembro. O crédito para outros fins atingiu os 215 milhões.

As taxas de juro mantêm a tendência descendente. A taxa de juro média diminuiu três pontos base para 1,07% nas novas operações de crédito a particulares para habitação.

No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias aumentaram para 6,95% e 3,80%, respetivamente. Em dezembro passado estavam nos 6,55% e 3,74%.