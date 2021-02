Banca emprestou 11,4 mil milhões para compra de casa em 2020

Aluguer e venda de casas credito habitacao predio construcao (Leonel de Castro) © Leonel de Castro

As famílias pediram emprestado aos bancos 11,4 mil milhões de euros para compra de casa em 2020, um aumento de 7,4% face ao ano anterior.

Os bancos emprestaram ainda 4,3 milhões de euros para consumo, menos do que os 5,3 mil milhões concedidos em 2019.

Também no crédito para outros fins, os bancos emprestaram menos: 2,2 mil milhões de euros, o que compara com 2,3 mil milhões de euros no ano anterior.

"Em 2020, o volume de novos empréstimos a sociedades não financeiras totalizou 33,6 mil milhões de euros. Este valor representa um acréscimo de 0,8 mil milhões de euros em relação a 2019", refere o Banco de Portugal numa nota de informação estatística.

Nas novas operações de empréstimos a particulares para habitação, "a taxa de juro média, em dezembro de 2020, desceu 30 pontos base relativamente ao período homólogo, para 0,80%, estabelecendo um novo mínimo histórico, pelo quinto mês consecutivo".

No crédito ao consumo e para outros fins, "as taxas de juro médias foram de 6,09%

e de 2,97% , respetivamente".

Atualizada às 12H37 com mais informação