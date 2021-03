Banca emprestou 968 milhões para compra de casa em janeiro

Lisboa, 23/03/2020 - Coronavírus - Covid19, Lisboa uma cidade quase deserta. Miradouro da Graça (Orlando Almeida / Global Imagens) © Orlando Almeida/Global Imagens

Os bancos emprestaram 968 milhões de euros para compra de casa em janeiro último, o que representa uma descida de 0,9% face ao mês homólogo de 2020.

Comparando com dezembro, o montante corresponde a uma queda de 19,5%, segundo os dados divulgados esta quarta-feira pelo Banco de Portugal.

Os particulares endividaram-se em mais 281 milhões de euros em crédito ao consumo e em 137 milhões de euros para outros fins, adianta o supervisor.

No total, os bancos emprestaram 1386 milhões de euros aos particulares em janeiro deste ano, menos 16% do que no mesmo mês de 2020 e abaixo dos 1778 milhões de euros registados em dezembro último.

"Nas novas operações de empréstimos a particulares para habitação, a taxa de juro média, em janeiro de 2021, desceu 3 pb (pontos base), para 0,77%, o que estabelece um novo mínimo histórico, pelo sexto mês consecutivo", refere o Banco de Portugal.

No crédito ao consumo e para outros fins, as taxas de juro médias subiram para 6,56% e 3,66%, respetivamente, de 6,09% e 2,97% em dezembro de 2020.

