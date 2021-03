Banca. Malparado baixa para 4,9% no final de 2020

Mário Centeno, governador do Banco de Portugal © Gerardo Santos/Global Imagens

Dinheiro Vivo 31 Março, 2021 • 12:38 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O crédito malparado nos bancos nacionais fixou-se nos 4,9% no fim de 2020, atingindo o valor mais baixo em pelo menos cinco anos, segundo avança o relatório do Banco de Portugal (BdP) sobre o sistema bancário nacional para o quarto trimestre.



O relatório adianta que "no quarto trimestre, o rácio de empréstimos não produtivos (NPL na sigla inglesa) diminuiu 0,4 pontos percentuais, para 4,9%, refletindo a diminuição dos NPL (-7%) e o aumento dos empréstimos incluídos no denominador (1,7%)".



Segundo o documento do BdP, divulgado esta quarta-feira, no final do trimestre, o rácio de NPL das Sociedades Não Financeiras "cifrou-se em 9,6% (-0,9 pp)".

O relatório revela ainda que "no caso dos particulares situou-se em 3,4% (-0,1 pp). Em ambos os casos a redução do rácio resultou sobretudo da diminuição do numerador (NPL)".