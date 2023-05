Banca nacional teve dinheiro à borla durante meses com o BCE a subir juros a toda a gente

O governador do Banco de Portugal, Mário Centeno © Gerardo Santos / Global Imagens

Os bancos sediados em Portugal tiveram durante meses (cerca de três) acesso a volumosas quantidades de crédito barato do Banco Central Europeu (BCE) e do Banco de Portugal (BdP), a "taxas de juro finais negativas", ao abrigo de um programa de financiamento que vem do tempo da crise do euro (desde meados de 2014).

Esta benesse durou até novembro do ano passado, sendo que BCE começou a subir juros muito antes, em julho, segundo diz o Banco de Portugal, esta quarta-feira.

Esta perturbação na "normalização" da política monetária, uma responsabilidade dos bancos centrais, pode ter acontecido porque não houve celeridade suficiente no combate a esta anomalia. O novo Relatório da Implementação da Política Monetária", divulgado hoje (quarta-feira, 31 de maio), refere o problema.

Em todo o caso, este dissipou-se a partir de novembro porque o BCE e os seus satélites nacionais deliberaram para acabar com essa situação, diz o banco central governado por Mário Centeno.

Apesar desse "benefício" que durou meses, a banca nacional (aconteceu o mesmo noutros países do euro) conseguiu repercutir, logo que pôde, a subida geral das taxas de juro do BCE (desde julho de 2022, como referido) no custo dos empréstimos, com especial impacto no crédito à habitação, a esmagadora maioria indexado a taxas de juro variáveis, no caso de Portugal.

Nos juros dos depósitos, das poupanças, a banca tem sido bem mais vagarosa na atualização das taxas de remuneração (juros), algo que pode configurar um problema grave do lado da poupança e que ainda hoje persiste, aliás.

Os certificados de aforro do Estado têm sido altamente beneficiários com a fuga dos depósitos pobremente remunerados.

A janela de oportunidade de ganhos para os bancos comerciais portugueses no acesso ao dinheiro ultrabarato do BCE aconteceu num dos grandes programas de concessão de dinheiro barato aos bancos, as chamadas "operações de refinanciamento de prazo alargado direcionadas (TLTRO)".

Segundo o novo relatório do BdP, "até ao momento, os bancos portugueses que apresentaram propostas de reembolso total ou parcial destas operações [TLTRO] continuaram a beneficiar da aplicação de taxas de juro finais negativas". O "momento" é novembro de 2022.

Desde julho, o processo de aperto monetário tem sido agressivo e rápido, como se sabe, por causa da inflação que extravasa em muito o objetivo de Frankfurt (2%).

Atualmente, a inflação da zona euro está acima de 8%. Já esteve em mais de 10% e não dá sinais de grande fraqueza, ainda.

O Banco de Portugal admite que esse fenómeno do crédito a custo zero ou inferior para os bancos já com o BCE a subir taxas de forma musculada pode ter alimentado um desvio face à "normalização" desejada da política monetária da zona euro.

Hoje, essa benesse supostamente não antecipada e indesejada (porque corrompe a política da normalização dos juros) já terá sido corrigida.

"Apesar das TLTRO terem inicialmente contribuído para reforçar o caráter acomodatício [taxas de juro mais baixas] da política monetária, em 2022 tornou-se evidente que seria necessário ajustar o instrumento ao atual contexto de normalização da política monetária", diz o BdP.

"Para assegurar consistência com o aumento das taxas de juro diretoras e reforçar a sua transmissão às condições de financiamento bancário, o Eurossistema alterou as taxas de juro aplicáveis a estas operações e introduziu novas datas de reembolso antecipado".

Adicionalmente, "a fórmula de cálculo da taxa de juro passou a incluir mais um período de ponderação do nível médio das taxas de juro oficiais, com início a 23 de novembro de 2022 e até ao vencimento ou reembolso antecipado de cada operação. Os incentivos à manutenção dos montantes vivos nas TLTRO III diminuíram, face às condições de financiamento anteriores".

Estas modalidades "foram concebidas num contexto de política monetária não convencional" para reduzir o custo do crédito quando a zona euro ainda estava sob ameaça especulativa e, depois, quando o BCE se defrontou com o dilema do limite da taxa de juro 0%, o muro "zero bound" que durou entre 2016 e julho de 2022.

Para continuar a fornecer dinheiro barato ao sistema da zona euro, o BCE então criou vários instrumentos "não convencionais". As TLTRO foram um dos programas de charneira. Flexíveis, de longo prazo, a preços muito vantajosos.

O Banco de Portugal diz que não tem cálculos sobre quanto é que os bancos portugueses podem ter ganho ("benefício") durante os cerca de três meses no acesso à condições vantajosas dos TLTRO face ao que seria o cenário de "normalidade", como o BCE sempre defendeu.

"As TLTRO continuam a ser a principal fonte de financiamento das instituições de crédito da área do euro junto do Eurossistema" porque permitem aceder a liquidez pura, sem custos, permitindo à banca uma almofada financeira de segurança para acederem às facilidades do sistema da zona euro.

Depois daqueles três meses de bonança, os bancos amortizaram mais desses créditos junto do sistema liderado pelo BCE.

Com algum atraso na ação, os bancos centrais tomaram medidas para garantir que a normalização dos juros (aumento do custo do dinheiro em toda a zona euro) abrangia os bancos comerciais no seu todo.

"Tendo em conta a evolução e as projeções para a inflação, em outubro, o Conselho do BCE decidiu alterar as condições associadas à terceira série de TLTRO para conciliar este instrumento com o processo geral de normalização da política monetária e reforçar a transmissão dos aumentos das taxas diretoras às condições de financiamento bancário", explica o BdP.

"Com esta recalibração, o BCE pretendia eliminar os desincentivos à amortização destes fundos, contribuindo desta forma para a redução do balanço do Eurossistema e para a normalização da política monetária."

"A partir de 23 de novembro de 2022, a taxa de juro das operações TLTRO III vivas passou a estar indexada à evolução das taxas de juro diretoras a partir dessa data, alterando-se assim o período de referência para a aferição da taxa", argumenta o Banco de Portugal.

Moral da história. Desde final de novembro que "estas operações tornaram-se menos atrativas, ao reduzir-se o benefício que seria acumulado pelas instituições de crédito caso não existissem alterações às suas condições".

Em 2021, os fundos da banca portuguesa obtidos por via desse maná temporário dos TLTRO valiam 41,8 mil milhões de euros. "No final de 2022, esse valor era de 16 mil milhões de euros, na sua quase totalidade referente a TLTRO", diz o BdP.

Em junho, o desmame continua, podendo o valor cair para cinco ou seis mil milhões de euros.

Como referido, a banca portuguesa e as outras da zona euro beneficiaram durante meses, em 2022, de condições muito vantajosas face aos parâmetros das taxas de juro centrais porque os contratos dos TLTRO, sendo muito complexos, emanavam riscos.

Os bancos comerciais ainda podiam vir a processar os bancos centrais por não continuaram a fornecer dinheiro barato, de acordo com o combinado. Não aconteceu.

Até agora, correu bem. Segundo consta, não há casos de litigância em Portugal, nem no resto da zona euro.