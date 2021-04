Banca prepara empréstimo até 475 milhões para o Novo Banco

Balcão do Novo Banco no Estoril © Orlando Almeida/Global Imagens

A banca, o Governo e o Banco de Portugal deverão chegar em breve a um acordo, que desbloqueará um empréstimo das instituições financeiras até 475 milhões de euros ao Fundo de Resolução, avança esta quarta-feira o Jornal de Negócios.

O valor do financiamento é menor que os 598 milhões pedidos pela administração do banco presidido por António Ramalho.

Neste momento, está acordado um empréstimo em duas fases: um montante inicial e imediato de 275 milhões de euros e uma segunda tranche de 200 milhões de euros a disponibilizar em forma de crédito.

O Governo e os bancos estão analisar os diferendos que existem entre o Novo Banco e o Fundo de Resolução para a contabilização destas verbas. Segundo a mesma publicação, o Tesouro pretende que os 475 milhões de euros sejam utilizados no imediato, com a contrapartida de que 200 milhões sejam recuperados a breve trecho com as decisões dos tribunais arbitrais sobre os diferendos com o Novo Banco.

Um desses diferendos é relativo à aplicação do regime contabilístico IFRS 9 e que teve um impacto de 226 milhões de euros. A aplicação atual do regime contabilístico deverá baixar o montante, mas a decisão judicial deverá sair até ao final do ano e Governo e Fundo de Resolução contam ter uma sentença favorável.

Os auditores dos bancos manifestaram contudo reservas sobre uma injeção imediata de 475 milhões de euros no Novo Banco, admitindo exigir às instituições financeiras a constituição de provisões face aos riscos associados.

As instituições financeiras envolvidas no financiamento não querem criar dificuldades ao Governo e Fundo de Resolução no cumprimento do contrato com a Lone Star, mas também não querem arriscar somar provisões ao balanço nesta altura de crise.