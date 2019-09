Banco central da Noruega sobe taxa de juros ao contrário de Fed e BCE

O banco central da Noruega subiu hoje a taxa de juros diretora de 1,25% para 1,5%, em contraciclo com o Banco Central Europeu e a Reserva Federal norte-americana, que desceram os juros.

Cortes adicionais ou a manutenção de taxas de juro diretoras nulas não são decisões de política monetária seguidas unanimemente por todos os bancos centrais, refere a agência de notícias de informação financeira Bloomberg, o que pode ser observado com a subida em 0,25 pontos percentuais, para 1,5%, da taxa de juros decidida pelo Norges Bank.

Numa resposta ao aumento da incerteza face à evolução da conjuntura económica, a Fed norte-americana juntou-se na quarta-feira ao grupo de bancos centrais que reforçaram os estímulos monetários à economia, ao decidir cortar a taxa de juro diretora em 0,25 pontos percentuais, para um intervalo entre 1,75% e 2,0%.

Tratou-se da segunda descida de taxas realizada pela Fed este ano, a primeira ocorreu em julho, tendo então invertido o rumo da política monetária ao descer a sua taxa de juro de referência, o que não acontecia em mais de uma década.

Em menos de duas semanas, além da Fed, o Banco Central Europeu (BCE) cortou os juros dos depósitos que os bancos fazem junto do supervisor europeu para valores ainda mais negativos, baixando-os de -0,40% para -0,50%, embora tenha mantido a taxa de juro diretora nos 0%, bem como a taxa aplicável à facilidade permanente de cedência de liquidez nos 0,25%.

Na semana passada, o BCE além de baixar a sua taxa de juro dos depósitos, anunciou também o regresso por tempo indeterminado das compras líquidas de dívida pública.

Outros países, como a China e o Japão, têm também avançado com novas medidas de estímulo à economia.

Já o banco de Inglaterra manteve hoje a taxa de juros diretora em 0,75%, enquanto o Norges Bank, citado pela Bloomberg, avisou que um aumento adicional na sua taxa de referência não será possível num contexto de desaceleração económica.

A recente escalada no preço do petróleo com o ataque a um campo petrolífero na Arábia Saudita afetou as perspetivas de evolução da economia norueguesa, uma das mais expostas ao mercado e à cotação do petróleo na Europa.