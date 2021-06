Banco de Fomento: Medidas pós-moratórias serão conhecidas "dentro de muito pouco tempo"

Banco Português de Fomento © Emídio Vidal (Loba)

A presidente executiva do Banco Português de Fomento, Beatriz Freitas, afirmou esta quarta-feira que "dentro de muito pouco tempo" deverão ser anunciadas as medidas de apoio às empresas dos setores mais afetados pela crise do último ano, para fazerem face ao fim da suspensão do pagamento das mensalidades de créditos.

"Estamos a trabalhar juntamente com o Governo em medidas, que não estão definidas, que permitam às empresas destes setores afetados a saída e ao fim das moratórias no fim de setembro", disse Beatriz Freitas numa audição na Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

Destacou que estão na mesa "várias possibilidades" mas os "regulamentos da EBA (Autoridade Bancária Europeia) têm que ser cumpridos" e há "uma serie de variáveis que têm que se ter em consideração".

"Dentro de muito pouco tempo, estaremos a estabilizar um entendimento que possa permitir ao senhor ministro da Economia anunciar aquilo que serão as medidas para os setores mais afetados relativamente ao termo das moratórias", garantiu a CEO do Banco de Fomento.

No final de abril deste ano, existiam, nos setores mais vulneráveis, 24,3 mil empresas abrangidas por moratórias, sendo que o valor dos empréstimos com pagamento suspenso desceu 300 milhões de euros face a março, para 8,5 mil milhões de euros, segundo dados divulgados esta semana pelo Banco de Portugal.

Relativamente à participação do banco na implementação em Portugal do Plano de Recuperação e Resiliência, Beatriz Freitas indicou que, no que cabe ao Banco de Fomento, em termos de instrumentos a disponibilizar à economia, ainda estão a ser definidos.

"Estamos em discussão com o Governo sobre qual será o melhor formato para o implementar", indicou Beatriz Freitas, lembrando que os instrumentos de financiamento a criar se destinam a "vários tipos e dimensões de empresas".

A CEO do Banco de Fomento informou ainda os deputados que o banco vai divulgar os seus resultados de 2020 até ao final de junho próximo.

