Banco de Fomento: Nova presidente quer "rever processos" para agilizar chegada de apoios às empresas

Maria Celeste Hagatong (Reinaldo Rodrigues/Global Imagens) © Reinaldo Rodrigues/Global Imagens

A um dia de tomar posse como presidente do conselho de administração do Banco Português de Fomento, Celeste Hagatong assume os desafios que tem entre mãos. A morosidade na disponibilização das linhas de apoio junto das empresas é a maior pedra no sapato da instituição e é também o problema número um que a nova presidente quer resolver, com a ajuda do governo.

"Ter os prazos reduzidos é essencial. Vamos rever todos os processos internos para que sejam mais rápidos quanto possível. Espero que nos ministérios [da Economia e das Finanças] se perceba que o tempo para levar os produtos à economia é o nosso sucesso", disse a antiga presidente da Companhia de Seguros de Crédito (Cosec) esta quinta-feira, durante uma intervenção no 33º Congresso Nacional da Hotelaria e do Turismo promovido pela Associação da Hotelaria de Portugal (AHP), em Fátima.

Sobre a sua experiência na seguradora, deixa o exemplo: "Na Cosec saí com os pedidos aprovados em cinco dias úteis. Queria saber quantos apoios são postos nas mãos dos empresários em cinco dias", questionou.

Celeste Hagatong rejeitou ainda que a burocracia seja um entrave entre os empresários e a instituição bancária estatal. "Não são as burocracias, que são regras estabelecidas e aceites. O problema está entre a linha ser anunciada, ter condições estruturadas de aprovação e estar no ar pelos bancos", enumerou.

Sobre o plano de ação e os instrumentos disponibilizados, assegura que não haverá novidades e que dará seguimento às medidas já desenhadas. "Não tenho coisas novas, não é trabalho novo. É o que já está na prateleira do Banco Português de Fomento.