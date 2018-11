Banco de Inglaterra mantém taxas de juro e reduz previsão de crescimento

O Banco de Inglaterra manteve esta quinta-feira as taxas de juro no Reino Unido em 0,75%, reduzindo também a previsão de crescimento para 1,3% em 2018 e para 1,7% em 2019 devido aos efeitos da saída da União Europeia.

A decisão foi tomada na reunião periódica do comité de política monetária e teve em conta o brexit, através do qual o Reino Unido concretizará em março de 2019 a saída da União Europeia.

A manutenção das taxas de juro já era esperada pelos analistas, após a subida registada em agosto passado.

Na reunião, a instituição decidiu ainda manter o seu programa de estímulo económico, alocando 445 mil milhões de libras (cerca de 500 mil milhões de euros) para compra de dívida privada e soberana.

O Reino Unido está perto de fechar um acordo com a União Europeia sobre serviços financeiros que poderá facilitar o acesso das empresas britânicas ao mercado único europeu, disse hoje à Lusa fonte oficial.

A saída oficial está marcada para 29 de março de 2019, estando atualmente em negociações sobre os termos do divórcio e num impasse devido à fronteira entre a província britânica da Irlanda do Norte e a República da Irlanda, Estado-membro da UE.

Caso exista um entendimento, esta previsto um período de implementação dos termos do acordo até ao final de 2020, em que as relações entre o Reino Unido e o bloco europeu serão as mesmas.