Banco de Portugal abriu 350 processos relativos a casos suspeitos de crime financeiro em 2020

O Banco de Portugal registou um aumento de 50% do número de novas investigações abertas em 2020 no âmbito do combate à atividade financeira não autorizada, tendo sido abertos 350 processos.

Segundo fonte oficial do supervisor, foram efetuadas "47 comunicações às autoridades competentes para a investigação criminal de indícios da prática de 69 crimes associados ao desenvolvimento de atividade financeira ilícita".

Entre as situações detetadas pelo supervisor estão a receção de depósitos ou de fundos reembolsáveis, burla, falsificação de documentos, usura, extorsão, ameaça, branqueamento de capitais e infrações de natureza fiscal.

O número de principais medidas de atuação propostas e adotadas em 2020 cresceu 184% face a 2019.

Entre as medidas adotadas inclui-se a Instauração de 14 novos processos contraordenacionais "contra diversas entidades, pela prática indiciada de atividade financeira não autorizada e de publicidade reservada a entidades habilitadas".

O supervisor emitiu ainda avisos públicos relativamente a 40 entidades e encerrou 15 sites na Internet.

Na atuação do Banco de Portugal nesta área, foi dada "resposta a 106 solicitações e denúncias do público, em sede de uma intensa intervenção no sentido de prevenir e auxiliar na reparação das possíveis consequências lesivas da interação com entidades fora do perímetro bancário".

