Banco de Portugal alerta: endereços PTSEDEX e EUCEDEX não podem conceder crédito

O Banco de Portugal alertou, numa nota, os sítios da internet com os endereços PTSEDEX e EUCEDEX não estão habilitados a conceder crédito.

A entidade liderada por Carlos Costa indica que “que os serviços de ‘empréstimos’ publicitados nos sítios da internet com os endereços PTSEDEX e EUCEDEX não pertencem a qualquer entidade que se encontre habilitada a exercer, em Portugal, as atividades de concessão de crédito, prestação de serviços de pagamento, emissão de moeda eletrónica ou qualquer outra atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal”.