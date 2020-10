Banco de Portugal aplica multas de 14,3 milhões no terceiro trimestre

Fachada da sede do Banco de Portugal, em Lisboa (Angelo Lucas/Globalimagem) © Angelo Lucas/Globalimagem

O Banco de Portugal anunciou esta sexta-feira que aplicou coimas de 14,3 milhões de euros, relativos a 31 processos de contraordenação num total de 36 processos instaurados.

"Dos 31 processos decididos, 13 respeitam a infrações de natureza comportamental, 9 respeitam a infrações às regras em matéria de recirculação de numerário, 6 respeitam a infrações de natureza prudencial, 2 respeitam a infrações a deveres relativos à prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo e 1 respeita a infrações relacionadas com atividade financeira ilícita", refere em comunicado.

"No contexto das decisões proferidas foram aplicadas coimas que totalizaram 14.308.500,00 euros, dos quais 5.056.000,00 euros suspensos na sua execução", adiantou.